شوبير يحسم الجدل بشان إقامة مباراة ودية بين الأهلي والأهلي السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة اقامة مباراة ودية بين الأهلي وأهلي جدة السعودي في الفترة المقبلة.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت إف إم: “فيه كلام شفوي بين مسؤولي الأهلي والجانب السعودي لكن لسه مخلصتش بشكل رسمي”.



وأضاف: “جوه إدارة الكرة في النادي الأهلي عايزين المباراة ومرحبين جدا بس شايفين إن الفريق عنده أجندة ثقيلة”.

وتابع: “وإن كنت أنا مش شايف إن الأهلي عنده أجندة ثقيلة زي زمان يعني مفيش كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال اه فيه دوري أبطال أفريقيا بس مش بالضغط بتاع زمان فلو المباراة هتدخل للنادي فلوس كويسة ممكن تتظبط بشكل جيد”