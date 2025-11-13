الأهلي بدأ المفاوضات .. شوبير يكشف تطورات انضمام حامد حمدان للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تطورات انضمام اللاعب الفلسطيني حامد حمدان نجم وسط فريق بتروجت لفريق الزمالك والأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر اثير " أون سبورت إف إم" إن الأهلي وضع حامد حمدان ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في يناير المقبل، إلا أن المفاوضات لم تدخل بعد في الإطار الرسمي.

وأضاف قائلا “تحدثنا مع محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، وأكد أن الأهلي لم يتواصل رسميًا حتى الآن لكن بعض الوكلاء استفسروا عن موقف اللاعب من الانتقال”

وتابع انه حتي الآن الزمالك هو الأقرب لضم حامد حمدان

وتابع “الاتفاق مع الزمالك خلال الفترة الماضية كان اتفاق جنتلمان فقط، اللاعب لم يوقع عقودًا رسمية حتى الآن، وبتروجت لا يمانع إتمام الصفقة ولكن مع تعديل نظام السداد المتفق عليه، لأن النادي في حاجة إلى سيولة مالية”

واختتم شوبير أن بتروجت سيمنح الأولوية للزمالك إذا ساوى العرض المالي المقدم من أي نادٍ آخر