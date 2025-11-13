قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي بدأ المفاوضات .. شوبير يكشف تطورات انضمام حامد حمدان للزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تطورات انضمام اللاعب الفلسطيني حامد حمدان نجم وسط فريق بتروجت لفريق الزمالك والأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر اثير " أون سبورت إف إم" إن الأهلي وضع حامد حمدان ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في يناير المقبل، إلا أن المفاوضات لم تدخل بعد في الإطار الرسمي.

وأضاف قائلا “تحدثنا مع محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، وأكد أن الأهلي لم يتواصل رسميًا حتى الآن لكن بعض الوكلاء استفسروا عن موقف اللاعب من الانتقال”

وتابع انه حتي الآن الزمالك هو الأقرب لضم حامد حمدان 

وتابع “الاتفاق مع الزمالك خلال الفترة الماضية كان اتفاق جنتلمان فقط، اللاعب لم يوقع عقودًا رسمية حتى الآن، وبتروجت لا يمانع إتمام الصفقة ولكن مع تعديل نظام السداد المتفق عليه، لأن النادي في حاجة إلى سيولة مالية”

واختتم شوبير أن بتروجت سيمنح الأولوية للزمالك إذا ساوى العرض المالي المقدم من أي نادٍ آخر

الاهلي الزمالك حامد حمدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

تعدى على نجل جاره بالجيزة

القبض على شخص تعدى على نجل جاره بالجيزة

تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه فى شراء أراض وعقارات

تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه فى شراء أراض وعقارات

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد