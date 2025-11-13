قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد يشكو تجاهل الزمالك في تعديل عقده

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
منتصر الرفاعي

اشتكى حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجاهل إدارة القلعة البيضاء لخطوة تعديل عقده، رغم أنه يتقاضى راتبًا يعد من الأقل بين زملائه بالفريق، بحسب ما كشفه مقربون من اللاعب.

وأكد مصدر قريب من عبد المجيد أن المدافع الدولي لم يعقد أي جلسة مع مسئولي الزمالك منذ شهر رمضان الماضي، وتحديدًا منذ آخر اجتماع له مع لجنة التخطيط السابقة برئاسة حسين لبيب، وعضوية أحمد حسام "ميدو"، وحازم إمام، وعمرو الجنايني، والتي ناقشت وقتها فكرة تعديل عقده دون أن يتم تنفيذ أي خطوة فعلية.

وأوضح المصدر أن حسام عبد المجيد لم يحصل على مقدم تعاقده عن الموسم الماضي حتى الآن، ويعتمد مؤخرًا على المكافآت التي يتقاضاها من نادي الزمالك ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن قيمة عقده الحالي لا تتجاوز مليونًا ونصف المليون جنيه في الموسم، وهو مبلغ متواضع مقارنة بما يقدمه داخل الملعب، خاصة أنه يمر بمرحلة مليئة بالالتزامات قبل الزواج، ويتمنى تحسين وضعه المادي أسوة بزملائه بالفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب فوجئ بقرار المدير الفني أحمد عبد الرؤوف باستبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة السوبر أمام بيراميدز، وعندما استفسر عن السبب، تلقى ردًا غير متوقع من المدرب الذي قال له: "مش عايز أبوّظ غرفة الملابس"، وهو ما أثار دهشة اللاعب والمقربين منه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن حسام عبد المجيد كان قد تلقى عرضًا رسميًا للرحيل في وقت سابق، إلا أن إدارة الزمالك رفضت العرض، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال متمسكًا بالبقاء في القلعة البيضاء حتى نهاية عقده، ولن يرحل إلا بموافقة النادي.

حسام عبدالمجيد نادي الزمالك أحمد عبدالرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الأحد القادم.. البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ14 بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضاريَّة

الأحد .. أسبوع دعوي بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضارية

قراءة القرآن

هل الأنبياء أحياء في القبور ؟.. الإفتاء توضح

وزير التعليم ووزير الأوقاف

الأزهري: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد