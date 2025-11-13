حسام عبد المجيد يشكو تجاهل الزمالك في تعديل عقده

اشتكى حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجاهل إدارة القلعة البيضاء لخطوة تعديل عقده، رغم أنه يتقاضى راتبًا يعد من الأقل بين زملائه بالفريق، بحسب ما كشفه مقربون من اللاعب.

وأكد مصدر قريب من عبد المجيد أن المدافع الدولي لم يعقد أي جلسة مع مسئولي الزمالك منذ شهر رمضان الماضي، وتحديدًا منذ آخر اجتماع له مع لجنة التخطيط السابقة برئاسة حسين لبيب، وعضوية أحمد حسام "ميدو"، وحازم إمام، وعمرو الجنايني، والتي ناقشت وقتها فكرة تعديل عقده دون أن يتم تنفيذ أي خطوة فعلية.

وأوضح المصدر أن حسام عبد المجيد لم يحصل على مقدم تعاقده عن الموسم الماضي حتى الآن، ويعتمد مؤخرًا على المكافآت التي يتقاضاها من نادي الزمالك ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن قيمة عقده الحالي لا تتجاوز مليونًا ونصف المليون جنيه في الموسم، وهو مبلغ متواضع مقارنة بما يقدمه داخل الملعب، خاصة أنه يمر بمرحلة مليئة بالالتزامات قبل الزواج، ويتمنى تحسين وضعه المادي أسوة بزملائه بالفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب فوجئ بقرار المدير الفني أحمد عبد الرؤوف باستبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة السوبر أمام بيراميدز، وعندما استفسر عن السبب، تلقى ردًا غير متوقع من المدرب الذي قال له: "مش عايز أبوّظ غرفة الملابس"، وهو ما أثار دهشة اللاعب والمقربين منه.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن حسام عبد المجيد كان قد تلقى عرضًا رسميًا للرحيل في وقت سابق، إلا أن إدارة الزمالك رفضت العرض، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال متمسكًا بالبقاء في القلعة البيضاء حتى نهاية عقده، ولن يرحل إلا بموافقة النادي.