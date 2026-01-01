قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدايا مربوطة بالحقائب .. مطار القاهرة يفاجئ الركاب بأجواء الكريسماس| شاهد
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة
إصابة لاعب ميتز الفرنسي في حريق منتجع للتزلج بسويسرا
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
خدمات

تساعدك في الصيام.. 8 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لتعزيز صحتك

وجبات غنية بالبروتين
وجبات غنية بالبروتين
خالد يوسف

يُعد البروتين أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في بناء العضلات، دعم الجهاز المناعي، والشعور بالشبع لفترة أطول، لذا يبحث البعض عن وجبات خفيفة صحية وسهلة، تساعد أثناء صيام شهر رمضان.

وجبات تساعدك على أداء الصيام بكفاءة

يستلزم استكمال الصيام يكفاءة، التركيز على خيارات غنية بالبروتين، لأنها الحل الأمثل.. وأهمها:

البيض المسلوق

احتل البيض المسلوق مكانة مميزة كأفضل وجبة خفيفة لعام 2024 وفقًا لاستفتاء بريطاني.

ويحتوي كل وعاء مكون من بيضتين على 11.3 جرام من البروتين، إلى جانب 121 سعرًا حراريًا فقط، ويُعتبر البيض مصدرًا غنيًا بفيتامينات ب والمعادن مثل السيلينيوم واليود، مما يجعله وجبة مثالية لتعزيز الطاقة والحفاظ على الصحة.

المكسرات

المكسرات هى خيار ممتاز للوجبات السريعة، وتحتوي على البروتين، الألياف، والدهون الصحية، ويعد الفول السوداني الأغنى بالبروتين (6.5 جرام لكل 25 جرامًا)، يليه اللوز (5.3 جرام)، الجوز (3.7 جرام)، والبندق (3.5 جرام).


الدجاج المشوي

100 جرام من الدجاج المشوي توفر 23 جرامًا من البروتين مقابل 115 سعرًا حراريًا فقط، إلى جانب كونه مصدرًا غنيًا بالبروتين، يوفر الدجاج معادن مهمة مثل الحديد والزنك.

البذور

بذور القرع، الشيا، وبذور الكتان تُعد خيارات رائعة للحصول على البروتين، وتحتوي 25 جرامًا منها على حوالي 6 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.


الزبادي الطبيعي واليوناني

يُعتبر الزبادي خيارًا مغذيًا وسهل التناول. يحتوي الزبادي الطبيعي على 7.8 جرام من البروتين لكل 150 جرامًا، بينما يوفر الزبادي اليوناني 15.5 جرام، ويمكنك تعزيز قيمته الغذائية بإضافة المكسرات أو الفواكه الطازجة.

الجبن

تناول قطع صغيرة (30 جرامًا) من الجبن الشيدر يزودك بـ 7.6 جرام من البروتين و125 سعرًا حراريًا، ويُفضل تناوله بكميات معتدلة بسبب محتواه العالي من الدهون المشبعة.


ألواح البروتين

ألواح البروتين هي خيار مثالي أثناء التنقل، حيث تحتوي كل قطعة على 10 إلى 20 جرامًا من البروتين، ويُنصح بالاختيار من بين الأنواع التي تعتمد على مكونات طبيعية مثل المكسرات والبذور.

الشوفان الفوري

أكواب الشوفان الجاهزة توفر 8-13 جرامًا من البروتين لكل وعاء، خاصة إذا أُضيف لها الحليب أو اللبن، اختر الأنواع الخالية من السكريات المضافة لتعزيز فوائدها الصحية.

