أضف مسحوق البروتين إلى القهوة كل يوم لمدة شهر.. شاهد ما سيحدث للجسم؟

إضافة مسحوق البروتين إلى القهوة يوميًا لمدة شهر يُعزز الطاقة، ويُقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويُحافظ على صحة العضلات من خلال زيادة تناول البروتين الصباحي. يُفيد الكثيرون بشعورهم بالشبع لفترة أطول، وانخفاض حالات انخفاض سكر الدم لديهم. مع ذلك، تختلف النتائج باختلاف نوع البروتين المُستخدم، والنظام الغذائي العام، ومدى تحمّل الكافيين، وقد يُعاني البعض من مشاكل في الهضم.

يُعد البروتين من أفضل العناصر الغذائية التي تُساعدك على تحقيق فوائد جمة لصحتك العامة ورفاهيتك. ولمن هم دائمو الحركة، يُمكن أن يُمثل الحصول على البروتين من القهوة ميزة إضافية.

لماذا البروتين مهم؟

البروتين - المعروف أيضًا باسم اللبنات الأساسية لجسمك - له فوائد صحية عديدة، والتي تشمل بناء وإصلاح العضلات، ومساعدة إدارة الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع، ودعم وظيفة المناعة، وصحة العظام، وشفاء الجروح.

فهو ضروري لتكوين الهرمونات والإنزيمات ويساعد في تكوين خلاياك وأعضائك وأنسجتك.

ما هي كمية البروتين التي يجب أن تستهلكها يوميًا؟

يجب أن يكون الهدف الأساسي لأي شخص بالغ هو تلبية احتياجاته اليومية من البروتين، ويعتقد الخبراء أن هذا أمر صعب، خاصة إذا كنت نباتيًا ومعظم الأطعمة الغنية بالبروتين هي الوجبات والبيض ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية.

بالنسبة للشخص العادي، ينبغي أن يكون هدفه حوالي 66 غرامًا من البروتين يوميًا.

فوائد إضافة مسحوق البروتين إلى القهوة؟

عند إضافة مسحوق البروتين إلى قهوتك، قد تشعر بتغير في مستويات طاقتك خلال الأسبوع الأول. كما سيُشعرك مسحوق البروتين بالشبع لفترة أطول تدريجيًا، دون التأثير على طاقتك.

بحلول الأسبوع الثالث، سوف تلاحظ أنك تشعر بالشبع والنشاط أكثر.

على الرغم من أن تناول البروتين مع القهوة يجعل تحقيق أهدافك من البروتين أسهل بكثير - حتى في الأيام التي تكون فيها أكثر نشاطًا بدنيًا، فإن صعوبة مزج بعض المساحيق تجعل الأمر أكثر صعوبة مما يمكنك توقعه.

إذا كنت من محبي القهوة وتبحث عن طريقة بسيطة وفعالة لزيادة استهلاكك من البروتين، فإن مزيج البروتين والقهوة يستحق التجربة. المصدر: timesnownews