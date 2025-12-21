هل تناول البروتينات يسبب فشل كلوى؟.. استشاري كلى يوضح الحقيقة

قال الدكتور طارق عثمان استشاري أمراض الكلي ، إن عملية الهضم وإنتاج البولينا وصعوبة إخراجها من الكلى يؤثر على المريض، لذا يجب تقليل البروتينات لتسهيل العملية.

وأوضح "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري " أنه من ضمن الأشياء المهمة جدًا فى عملية الهضم للبروتينات ينتج عنها في نهاية ما يسمى بالايونات أو البروتينات أو نسميها البولينا وبالتالى الإنتاج النهائي للبروتين يصبح من الأطعمة ليست سهلة إخراجها من الكلى.

ولفت "استشارة أمراض الكلي" أن هضم البروتينات مجهود كبير على الكلى التي بها المشكلة أو الأمراض وليست على الكلى الطبيعية ،معلقا :"يمكن على الكلى الطبيعية بنقول إيه يعني مع السن شوية برضه نقلل شوية من الأكل في البروتينات لكن ما نقول لحد عنده تأثر بالكلى أو عنده قصور كلوي يعني وبرضه مش من المرحلة الأولى المرحلة ثالثة كده الثانية الثالثة ما بين الثانية والثالثة والرابعة وأنت طالع لا يبقى التأثير هنا إخراج البروتينات فيه صعوبة شوية".

ونصح بتقليل من البروتينات عمومًا فى الطعام نأكل قليل من كمية بروتين لإن إخراجها يكون صعب فبالتالي ترجع في الدم مرة أخري و تسمى بالبولينا وهذه من أحد المظاهر التى تتعب المريض عامة وتسبب البولينا في الدم .

