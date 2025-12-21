قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تناول البروتينات يسبب فشل كلوى؟.. استشاري كلى يوضح الحقيقة

الكلى
الكلى
محمود محسن

قال الدكتور طارق عثمان استشاري أمراض الكلي ،  إن عملية الهضم وإنتاج البولينا وصعوبة إخراجها من الكلى يؤثر على المريض، لذا يجب تقليل البروتينات لتسهيل العملية.

وأوضح "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري " أنه من ضمن الأشياء  المهمة جدًا فى عملية الهضم للبروتينات ينتج عنها في نهاية ما يسمى بالايونات أو البروتينات أو نسميها البولينا  وبالتالى الإنتاج النهائي للبروتين يصبح من الأطعمة ليست سهلة إخراجها من الكلى.

ولفت "استشارة أمراض الكلي" أن هضم البروتينات مجهود كبير على الكلى التي بها المشكلة أو الأمراض  وليست على الكلى الطبيعية ،معلقا :"يمكن على الكلى الطبيعية بنقول إيه يعني مع السن شوية برضه نقلل شوية من الأكل في البروتينات لكن ما نقول لحد عنده تأثر بالكلى أو عنده قصور كلوي يعني وبرضه مش من المرحلة الأولى المرحلة ثالثة كده الثانية الثالثة ما بين الثانية والثالثة والرابعة وأنت طالع لا يبقى التأثير هنا إخراج البروتينات فيه صعوبة شوية".

ونصح بتقليل من البروتينات عمومًا  فى الطعام نأكل قليل من كمية بروتين لإن  إخراجها يكون صعب فبالتالي ترجع في الدم مرة أخري و تسمى بالبولينا وهذه من أحد المظاهر التى  تتعب المريض عامة وتسبب  البولينا في الدم .
 

طارق عثمان أمراض الكلي الهضم البروتينات الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

ترشيحاتنا

ندوة تثقيفية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

الشباب والرياضة بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد