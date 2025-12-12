حسام موافي يكشف عن أخطر عضو في الجسم.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إننا لم نتطرق للإجابة عن علاقة الحمل بأمراض الكلى، منوها أن مريض الكلى حالته تتغير مع الأيام.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الكلى أخطر عضو في الجسم، وهي تعمل بطريقة أصعب من القلب، فالقلب مضخة والكلى معقدة جدا فهي مسئولة عن مليون حاجة في الجسم.

وتابع: عشان كده مفيش عيان كلى زي التاني ومن الصعب جدا ومن المستحيل الإجابة على سؤال الكلى على الشاشات وإنما يجب فحص حالة المريض من الطبيب المختص.