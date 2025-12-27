قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
آية التيجي

يعاني كثير من النساء من تلف الشعر بعد علاج البروتين أو الكيراتين، رغم أن الهدف الأساسي من هذه العلاجات هو الحصول على شعر ناعم ولامع. 

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين؟

وكشف موقع Healthline، إن الاعتناء بالشعر بعد هذه العلاجات يحتاج إلى خطوات دقيقة لتجنب الجفاف والتقصف، مع تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تزيد من تلف الشعر، وهي :

ـ تغليف الشعر بطبقة بروتينية أو كيراتينية لتقليل التجعد والهيشان

ـ زيادة لمعان ونعومة الشعر مؤقتًا

ـ الإفراط في البروتين قد يؤدي إلى اختلال توازن الرطوبة داخل الشعرة

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين؟

أخطاء شائعة بعد البروتين والكيراتين

ـ الإفراط في استخدام منتجات البروتين مما يسبب جفاف الشعر

ـ غسل الشعر بشكل متكرر أو استخدام شامبو يحتوي على السلفات

ـ استخدام أدوات الحرارة العالية دون واقٍ حراري
إهمال الترطيب العميق للشعر

ـ شد الشعر أو تصفيفه بعنف وهو في حالة ضعف

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين؟

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ـ التركيز على الترطيب العميق باستخدام ماسكات تحتوي على الألوفيرا، الجلسرين، وزبدة الشيا

ـ استخدام منتجات البروتين مرة كل 3 إلى 4 أسابيع فقط عند الحاجة

ـ غسل الشعر بشامبو خالٍ من السلفات

ـ تجفيف الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية دون فرك

ـ قص الأطراف التالفة بانتظام

ـ استخدام زيوت طبيعية خفيفة مثل زيت الأرجان أو الجوجوبا لترطيب الأطراف

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين؟

متى يحتاج الشعر إلى علاج متخصص؟

ـ تساقط الشعر بكميات كبيرة وغير معتادة
ـ تقصف شديد من الجذور
فقدان مرونة ولمعان الشعر

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين؟

نصائح وقائية للحفاظ على نتائج البروتين والكيراتين

ـ عدم تكرار العلاج قبل مرور 6 أشهر
ـ النوم على وسادة حريرية أو قطنية ناعمة
ـ شرب كميات كافية من الماء
ـ اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن

ترميم الشعر علاج الشعر بعد الكيراتين البروتين للشعر أضرار البروتين العناية بالشعر بعد الكيراتين تساقط الشعر تقصف الشعر

