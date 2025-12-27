يعاني كثير من النساء من تلف الشعر بعد علاج البروتين أو الكيراتين، رغم أن الهدف الأساسي من هذه العلاجات هو الحصول على شعر ناعم ولامع.

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين؟

وكشف موقع Healthline، إن الاعتناء بالشعر بعد هذه العلاجات يحتاج إلى خطوات دقيقة لتجنب الجفاف والتقصف، مع تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تزيد من تلف الشعر، وهي :

ـ تغليف الشعر بطبقة بروتينية أو كيراتينية لتقليل التجعد والهيشان

ـ زيادة لمعان ونعومة الشعر مؤقتًا

ـ الإفراط في البروتين قد يؤدي إلى اختلال توازن الرطوبة داخل الشعرة

أخطاء شائعة بعد البروتين والكيراتين

ـ الإفراط في استخدام منتجات البروتين مما يسبب جفاف الشعر

ـ غسل الشعر بشكل متكرر أو استخدام شامبو يحتوي على السلفات

ـ استخدام أدوات الحرارة العالية دون واقٍ حراري

إهمال الترطيب العميق للشعر

ـ شد الشعر أو تصفيفه بعنف وهو في حالة ضعف

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ـ التركيز على الترطيب العميق باستخدام ماسكات تحتوي على الألوفيرا، الجلسرين، وزبدة الشيا

ـ استخدام منتجات البروتين مرة كل 3 إلى 4 أسابيع فقط عند الحاجة

ـ غسل الشعر بشامبو خالٍ من السلفات

ـ تجفيف الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية دون فرك

ـ قص الأطراف التالفة بانتظام

ـ استخدام زيوت طبيعية خفيفة مثل زيت الأرجان أو الجوجوبا لترطيب الأطراف

متى يحتاج الشعر إلى علاج متخصص؟

ـ تساقط الشعر بكميات كبيرة وغير معتادة

ـ تقصف شديد من الجذور

فقدان مرونة ولمعان الشعر

نصائح وقائية للحفاظ على نتائج البروتين والكيراتين

ـ عدم تكرار العلاج قبل مرور 6 أشهر

ـ النوم على وسادة حريرية أو قطنية ناعمة

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن