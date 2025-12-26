ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

أظهرت دراسة حديثة، أن إضافة ملعقة قرفة يوميًا إلى النظام الغذائي؛ يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من عدة أمراض مزمنة وخطيرة.

فوائد القرفة

يرجع ذلك لاحتواء القرفة على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تعزز الصحة العامة وتقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وفقا لما نشر في موقع Medical News Today، ومن أبرزها:

ـ الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني:

وتساعد القرفة على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكري أو المضاعفات المرتبطة به.

ـ تعزيز صحة القلب:

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة تساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار (LDL)، ما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ـ الحد من الالتهابات المزمنة:

تعمل القرفة على تقليل الالتهابات في الجسم، وهي عامل رئيسي في تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض الكبد الدهني.

ـ تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تساعد القرفة على تحسين عملية الهضم، وتقليل الغازات والانتفاخات، كما تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تحمي المعدة من الالتهابات.

طرق استخدام القرفة يوميًا

ـ إضافة نصف إلى ملعقة صغيرة إلى الشاي أو القهوة.

ـ وضع القليل من القرفة على وجبة الإفطار مثل الشوفان أو الزبادي.

ـ استخدامها في الحلويات والمخبوزات الصحية بكميات معتدلة.

نصائح وتحذيرات

الإفراط في تناول القرفة؛ قد يسبب مشكلات في الكبد عند بعض الأشخاص، خاصة إذا كانت تحتوي على مادة الكومارين.

ويُفضل استخدام القرفة السيلانية؛ لأنها أقل احتواءً على الكومارين مقارنة بالقرفة الصينية.