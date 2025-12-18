بدائل البيض الغنية بالبروتين..فما هي؟

مع تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء، إليكم بعض البدائل الآمنة والمغذية لـ البيض، من البقوليات إلى البذور ومنتجات الألبان، مما يساعدكم على تلبية احتياجاتكم اليومية من البروتين دون المساس بالصحة أو راحة البال.



دفعت النقاشات الأخيرة حول اختبارات الأغذية وتقارير المختبرات الفيروسية العديد من المستهلكين إلى التريث وإعادة النظر في ما يتناولونه، لا سيما الأطعمة الأساسية اليومية كالبيض. وبينما تواصل هيئات سلامة الأغذية تحقيقاتها، وتستجيب الشركات بتوضيحاتها، يتفق خبراء التغذية على أمر واحد: تنويع مصادر البروتين نهجٌ حكيمٌ وآمن. إذا كنت تفكر في تناول البيض مؤقتًا، فهناك بدائل آمنة وغنية بالعناصر الغذائية يمكن إدراجها بسهولة في وجباتك اليومية دون المساس بصحتك.

بدائل البيض

-خيارات مصنوعة من التوفو والصويا

يُعدّ التوفو هو نوع من الجبن النباتي أحد أفضل بدائل البيض، خاصةً في وجبات الإفطار. فهو مصنوع من فول الصويا، ويُوفّر بروتينًا كاملًا، وحديدًا، وكالسيوم (عند تثبيت الكالسيوم)، ولا يحتوي على الكوليسترول. يُمكن لطبق التوفو المخفوق أن يُحاكي قوام البيض المخفوق، مع امتصاص نكهات التوابل والخضراوات.

-البقوليات: بسيطة، سهلة المنال، وموثوقة

يوصي خبراء التغذية على نطاق واسع بالحمص والعدس والفاصوليا الخضراء لغناها بالبروتين والألياف والمعادن. يتميز دقيق الحمص بتعدد استخداماته، إذ يمكن استخدامه كبديل للبيض في الفطائر والتشيلا والفطائر المقلية، وحتى في المخبوزات. كما أن خصائصه الرابطة وطاقته التي تُطلق ببطء تجعله عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية التقليدية قبل أن يصبح البيض شائعًا.

-البذور

تُعدّ بذور الكتان وبذور الشيا بدائل شائعة للبيض في الخبز. عند نقعها في الماء، تُكوّن قوامًا هلاميًا يُحاكي عملية ربط البيض. إضافةً إلى فوائدها، تُعتبر هذه البذور غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، والألياف، مما يُعزز صحة القلب والجهاز الهضمي. كما تُضيف بذور اليقطين وبذور عباد الشمس البروتين والمغذيات الدقيقة عند إضافتها إلى الوجبات.

-بدائل تعتمد على منتجات الألبان

بالنسبة لمن يتناولون منتجات الألبان، يُعدّ الزبادي اليوناني واللبن الرائب مصادر غنية بالبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى الكالسيوم والبروبيوتيك. وغالبًا ما يُنصح بتناول كبديل مُرضٍ للبيض، فهو يُعطي شعورًا بالشبع ويُزوّد ​​الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء العضلات دون الحاجة إلى معالجة.

-الأطعمة الكاملة أفضل من البدائل المصنعة

رغم وجود بدائل البيض المعلبة، يوصي خبراء الصحة باستمرار بتناول الأطعمة الكاملة بدلاً من البدائل المصنعة بشكل كبير. فالبقوليات الطازجة والبذور والتوفو ومنتجات الألبان تتيح تحكماً أكبر في مصادرها وطرق تحضيرها، مما يقلل من التعرض للمواد المضافة غير الضرورية.

إعادة النظر في سلامة الغذاء لا تعني بالضرورة التنازل عن القيمة الغذائية. من خلال تنويع مصادر البروتين والاعتماد على الأطعمة المجربة والمعالجة بشكل طفيف، يمكنك الحفاظ على التوازن والتنوع وراحة البال، وجبة تلو الأخرى.

