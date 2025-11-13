قنوات «أون سبورت» تعلن موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

نشرت قنوات “أون سبورت” برعاية الشركة المتحدة للرياضة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله عن موعد إقامة نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد (NBE).

وأعلنت القناة أن اللقاء الأهلي وسموحة سيقام يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، في مواجهة تجمع بين فريقي للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على أن تنقل حصرياً عبر شاشة قناة “أون سبورت” التي تواصل تغطيتها المميزة للبطولات المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، التي تتسع لحوالي 2000 مشجع.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما حقق سموحة فوزاً مثيراً على الزمالك بنتيجة 29-28 ليحجز مقعده في النهائي المرتقب.

يذكر أن إقامة البطولة في الإمارات تأتي في إطار اتفاق التعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، بهدف دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.