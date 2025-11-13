الأهلي يعلن قائمته لمواجهة سموحة في نهائي السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة اليد للرجال بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز عن قائمة الفريق استعداداً لخوض نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد (NBE) أمام سموحة، والمقرر إقامته يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

إبراهيم المصري (قائد الفريق)، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، عمر خالد (كاستيلو)، عمر سامي، محسن رمضان، محمد عماد (أوكا)، محمد البسيوني، محمد مجدي، سيف هاني (فوكس)، نبيل شريف، محمد صلاح، عبدالعزيز إيهاب، ياسر سيف، معاذ عزب، محمد لاشين، وأحمد عوض.

ويؤدي فريق الأهلي اليوم الخميس مرانه في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمواجهة المنتظرة غداً أمام سموحة في نهائي البطولة.

وكانت قنوات “أون سبورت”، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، قد نشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله عن موعد إقامة نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، الذي يجمع بين الأهلي وسموحة للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على أن تنقل حصرياً عبر شاشة قناة “أون سبورت” التي تواصل تغطيتها المتميزة للبطولات المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

ويقام النهائي على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، التي تتسع لنحو 2000 مشجع، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز من الجالية المصرية في الإمارات.

وتقام البطولة هذا العام في دولة الإمارات بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، في إطار دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما حجز سموحة مقعده في النهائي بعد فوز مثير على الزمالك بنتيجة 29-28.