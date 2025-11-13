قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة سموحة في نهائي السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات

يد الأهلي
يد الأهلي
القسم الرياضي

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة اليد للرجال بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز عن قائمة الفريق استعداداً لخوض نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد (NBE) أمام سموحة، والمقرر إقامته يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:
إبراهيم المصري (قائد الفريق)، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، عمر خالد (كاستيلو)، عمر سامي، محسن رمضان، محمد عماد (أوكا)، محمد البسيوني، محمد مجدي، سيف هاني (فوكس)، نبيل شريف، محمد صلاح، عبدالعزيز إيهاب، ياسر سيف، معاذ عزب، محمد لاشين، وأحمد عوض.

ويؤدي فريق الأهلي اليوم الخميس مرانه في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمواجهة المنتظرة غداً أمام سموحة في نهائي البطولة.

وكانت قنوات “أون سبورت”، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، قد نشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله عن موعد إقامة نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، الذي يجمع بين الأهلي وسموحة للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على أن تنقل حصرياً عبر شاشة قناة “أون سبورت” التي تواصل تغطيتها المتميزة للبطولات المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

ويقام النهائي على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، التي تتسع لنحو 2000 مشجع، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز من الجالية المصرية في الإمارات.

وتقام البطولة هذا العام في دولة الإمارات بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، في إطار دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما حجز سموحة مقعده في النهائي بعد فوز مثير على الزمالك بنتيجة 29-28.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

الكرملين

الكرملين: إجراء أمريكا تجربة نووية يعني نهاية الحظر

ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض

براك: زيارة أحمد الشرع واشنطن تاريخية.. وإلغاء قانون قيصر قريبا

نهر الليطاني

جيش الإحتلال يشن غارات على منتزهات سياحية وإنسداد مجري نهر الليطاني

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد