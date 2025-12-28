وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين، والأمناء والمساعدين والمندوبين، ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال وزير الداخلية في برقيته: «يسرني، مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، أن أبعث إلى الإخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين، والأمناء والمساعدين والمندوبين، ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات».

وأضاف: «يأتي احتفالنا بعام ميلادي جديد، حققت فيه أجهزة الوزارة العديد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات الأمنية، بفضل تواصل العطاء والمثابرة والتضحيات. وإننا إذ نتوجه إلى المولى جلّت قدرته بالدعاء أن يجعله عام خير ونماء وسلام، لنرجو لمسيرتنا الوطنية دوام التوفيق والسداد، ونؤكد أهمية التفاني والعزيمة والإقدام، وبذل المزيد من الجهد والارتقاء بمعدلات الأداء، لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، لتحيا مصرنا الغالية دائمًا عزيزةً كريمة، ويحيا شعبها العظيم آمنًا مطمئنًا».