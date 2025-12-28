المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

نفى محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، ما تردد بشأن حديث محمد صلاح مع هوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، والتأكيد له بأنه لا يستحق ركلة جزاء أمام البافانا بافانا.

وقال محمد مراد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون سبورت: «كلام هوجو بروس أي كلام، وصلاح لم يتحدث معه بمثل ما يقوله.. هو تصريح فكاهي يرغب من خلاله في التأثير على الرأي العام، وأن جنوب أفريقيا ظُلمت تحكيميًا أمام مصر».

وتابع: «كل الاحتمالات مطروحة بشأن تشكيل مصر أمام أنجولا، والـ28 لاعبًا يستطيعون أداء مباراة جيدة أمام أنجولا».

وواصل: «جهاز منتخب مصر لا يهمه مواجهة من سيواجه في دور الـ16، لأن المهم حالة المنتخب، والفريق قدم مستوى مميزًا جدًا أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا».