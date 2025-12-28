رئيس الصومال: انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لسيادة واستقلال بلادنا غير مقبول

أدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة .. قائلا : "إن هذا الإعلان يمثل عدوانًا واضحًا على استقلال البلاد".



وشدد محمود - في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم/ الأحد/ - على أن هذا الإعلان يعد خطوة غير مقبولة على الإطلاق، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية..مؤكدا أن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدًا لأمن العالم والمنطقة بأسرها ويشجع التطرف.



وأشار إلى أن قضية المحافظات الشمالية للبلاد تمثل قضية داخلية لذلك لا يمكن القبول في أي تدخل خارجي بهدف تقسيم البلاد..قائلا : "لن تقبل الصومال أبداً بإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم ونقلهم إلى بلادنا أو أي بلد آخر".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة ، وهو ما يشكل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، وتبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع ، وأعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي.

