عاجل
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الصومال: انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لسيادة واستقلال بلادنا غير مقبول

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
أ ش أ

أدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة .. قائلا : "إن هذا الإعلان يمثل عدوانًا واضحًا على استقلال البلاد".


وشدد محمود - في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم/ الأحد/ - على أن هذا الإعلان يعد خطوة غير مقبولة على الإطلاق، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية..مؤكدا أن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدًا لأمن العالم والمنطقة بأسرها ويشجع التطرف.


وأشار إلى أن قضية المحافظات الشمالية للبلاد تمثل قضية داخلية لذلك لا يمكن القبول في أي تدخل خارجي بهدف تقسيم البلاد..قائلا : "لن تقبل الصومال أبداً بإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم ونقلهم إلى بلادنا أو أي بلد آخر".


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة ، وهو ما يشكل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، وتبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع ، وأعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي.
 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منطقة أرض الصومال ولة مستقلة

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

