الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

نظّمت نقابة المهندسين، احتفالية كبرى، مساء السبت، لتكريم المهندس طارق النبراوي النقيب العام؛ لتوليه رئاسة اتحاد المهندسين العرب، حضرها عدد كبير من قيادات العمل النقابي والهندسي، والشخصيات العامة يتقدمهم: الوزير عمرو موسى، والوزير أحمد زكي عابدين، والنجم محمود حميدة.

وألقى النبراوي كلمته عقب اختياره رئيسًا لـ اتحاد المهندسين العرب، معربًا عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له زملاؤه، ومؤكدًا أن هذه المسؤولية تمثل تكليفًا وطنيًا ومهنيًا يتطلب العمل المشترك والإخلاص لخدمة قضايا الأمة العربية ومهنة الهندسة.

ليلة تكريم نقيب المهندسين

ووجّه النبراوي الشكر إلى نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، على تنظيم الاحتفالية، مؤكدًا أن اتحاد المهندسين العرب يمثل كيانًا عربيًا عريقًا يحمل على عاتقه دورًا محوريًا في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في غزة ولبنان وسوريا والسودان واليمن، مشددًا على أن المهندس العربي كان وسيظل في قلب معركة البناء والنهوض، وحماية هوية المدن العربية من التشويه أو الطمس.

وأكد رئيس اتحاد المهندسين العرب، أن الاتحاد سيقف موحدًا ليقود جهود الإعمار الشامل، انطلاقًا من رؤية واضحة تضع الإنسان قبل الحجر، وتسعى إلى تحويل الدمار إلى فرص للتنمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيكون في طليعة الداعمين لكل مدينة عربية تئن تحت الركام، ولكل أسرة تبحث عن الأمان، ولكل طفل يحلم بمستقبل أفضل.

واستعرض النبراوي ملامح الرؤية المستقبلية لعمل الاتحاد، وفي مقدمتها تطوير التعليم الهندسي على المستوى العربي، والمساهمة في وضع مناهج حديثة تجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، وضمان جودة التعليم الهندسي.

كما أكد دعم الهيئات الهندسية العربية، والحفاظ على استقلالها، وتوسيع قاعدة الانضمام للاتحاد ليكون مظلة جامعة لكافة المنظمات الهندسية العربية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية والمنظمات الهندسية الإقليمية والدولية، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمهندسين العرب، والسعي لتوحيد معايير تأهيلهم ودرجاتهم المهنية.

وفي جزء إنساني من كلمته، شدّد النبراوي على أن محبة الناس لا تأتي إلا من الصراحة والوضوح، مؤكدًا أن المناصب لا تدوم، وأن ما يبقى هو الثبات على المبادئ والإخلاص في العمل، لأن قيمة الإنسان تُقاس بمواقفه لا بمناصبه.

ووجّه نقيب المهندسين التحية إلى أصدقائه ورفاق دربه في العمل الطلابي والنقابي والوطني، وإلى زملائه المهندسين وأبنائه، معتبرًا حضورهم دعمًا معنويًا كبيرًا له في هذه المناسبة.

كما أعرب عن امتنانه لزوجته المهندسة تيسير، لما قدمته من دعم وتحمل لمسؤوليات كبيرة طوال فترة انشغاله بالعمل النقابي، مستذكرًا بوفاء الصديق الراحل المهندس ماجد جمال الدين، أحد رموز الحركة الطلابية ونقابة المهندسين المستقلة.

وتطرّق النبراوي إلى حصيلة عمله النقابي منذ ترشحه في عام 2022، مؤكدًا التزامه بالبرنامج الانتخابي في حدود الممكن، وتحقيق العديد من النجاحات رغم التحديات، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال نقابة المهندسين، وإبعادها عن أي ممارسات حزبية أو تدخلات سياسية، مؤكدًا أن يوم 30 مايو 2023 شكّل نموذجًا لإرادة المهندسين في الدفاع عن نقابتهم.

وأشار إلى أن ملف التعليم الهندسي حظي بأولوية قصوى، حيث تم اتخاذ قرارات تاريخية لتنظيم القيد بالنقابة، ومنع قيد غير المؤهلين، ورفع جودة التعليم الهندسي.

كما استعرض عددًا من الإنجازات، من بينها الزيادة السنوية في المعاشات، ورفع سقف العلاج إلى 75 ألف جنيه، وإحداث طفرة غير مسبوقة في برامج التدريب، والتصدي لمحاولات تهميش النقابة أو المساس بصلاحياتها، ومواجهة منتحلي صفة مهندس، واعتماد لائحة مزاولة المهنة الجديدة، وتحقيق زيادة كبيرة في إيرادات الدمغة الهندسية.

وأكد “النبراوي”، أن النقابة لعبت دورًا وطنيًا وقوميًا بارزًا، خاصة في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال القوافل الإغاثية، وتشكيل لجان متخصصة لإعداد دراسات وخطط فنية لإعادة الإعمار، جرى تقديمها إلى الجهات المعنية. كما شدد على ترسيخ مبدأ العمل التطوعي، واعتبر أن “الصحوة النقابية” تمثل الإنجاز الأهم خلال الفترة الماضية.

وفي ختام كلمته، أعلن المهندس طارق النبراوي قراره عدم الترشح للانتخابات النقابية المقبلة، احترامًا لقيم الديمقراطية، وإيمانًا بضرورة إتاحة الفرصة للشباب والأجيال الجديدة، مؤكدًا استمراره في خدمة النقابة والمهندسين من أي موقع، وداعيًا الجمعية العمومية إلى حسن الاختيار، وعدم الانحياز لأي فصيل، والبحث عن المرشحين القادرين على العمل بإخلاص وتفرغ لخدمة المهنة.

وأكد نقيب المهندسين، أنه سيظل على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وسيعمل على ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن النقابة تتسع للجميع، وأن استقلالها مسؤولية مشتركة، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل المهندسين، والدعاء بالتوفيق لما فيه خير المهنة والوطن والأمة العربية.

وتعقيبًا على قرار المهندس طارق النبراوي عدم الترشح مرة أخرى على منصب نقيب المهندسين في الانتخابات المقبلة 2026، كشف مصدر مقرب من النبراوي، أن القرار جاء استجابة لضغوط عائلية كبيرة مارستها عليه أسرته خاصة زوجته وابنه الأكبر المهندس هاني النبراوي، الذين طلبوا منه عدم خوض الانتخابات مرة ثانية، وأن تكون هذه الدورة هي الأخيرة له، وأنه قدم كل ما لديه لخدمة زملائه ومهنته ووجب عليه أن يستريح.

تحديات واجهت طارق النبراوي

وواجه طارق النبراوي تحديات كبيرة خلال فترة عمله نقيبًا للمهندسين في الدورة التي بدأت في العام 2022 وتنتهي 2026، كان أبرزها الأزمة التي تفجرت في 30 مايو 2023، عقب فشل الدعوة لسحب الثقة من النبراوي في الجمعية العمومية الشهيرة والمعروفة إعلاميا بعمومية (30 مايو)، التي دعا إليها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، حيث شهدت العمومية أحداثا عاصفة وفوضى غير مسبوقة كادت تنتهي بمأساة نتيجة الشغب الذي مارسه عدد من اتباع أعضاء المجلس الأعلى، (الذين دعموا بقوة سحب الثقة من نقيب المهندسين)، وذلك (بعد احتشاد الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لمناصرة النقيب وتجديد الثقة فيه ورفض عزله).

وتم نزع فتيل الأزمة التي انفجرت داخل أروقة نقابة المهندسين (بعد لجوء النبراوي وأنصاره للنيابة العامة والتقدم بحفنة بلاغات ضد من ثبت تورطهم في الأحداث، إضافة لاتهامهم لأنصار حزب سياسي كبير بالتورط في هذه الفوضى، حيث انتشرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي ترصد وتوثق لأحداث الشغب والفوضى والتعدي على أعضاء الجمعية العمومية ممن حضروا لمساندة النقيب العام وتجديد الثقة فيه) بإرغام كل المتورطين في هذه الأحداث من أعضاء المجلس الأعلى بتقديم استقالتهم علنا (تم ذلك في حضور وزيرا النقل والري).

كذلك خاض “النبراوي” تحديًا كبيرًا بعد تعرّضه لحدث سير مميت على الطريق الصحراوي الشرقي في أكتوبر 2023، وذلك أثناء عودته إلى القاهرة عقب تقديمه واجب العزاء في نقيب مهندسي أسيوط، الذي توفى جراء حادث سير، فالحادث جعله يعاني بعض الشيء ويبتعد عن نقابة المهندسين لفترة تجاوزت 4 أشهر، وهو ما أعطى الفرصة لمنافسيه لتغولهم وسيطرتهم على صناعة القرار داخل النقابة قبل أن يعود النقيب ويستعيد سيطرته على الأوضاع ويخوض معركته الأشهر بشأن إصلاح التعليم الهندسي، وغيرها من الأمور كملف الإسكان والرعاية الصحية والمعاشات.

وكانت آخر الأزمات والمعارك التي خاضها النبراوي، تتعلق بخفض حصة صندوق معاشات المهندسين في شركة (المهندس يوتن) من 30% إلى 4%، فقد نشب خلاف قانوني وصل إلى النيابة العامة والمحاكم بين نقابة المهندسين وشركة يوتن بسبب دعوة الأخيرة لعقد جمعية عمومية (جرى تأجيلها لاحقا لأجل غير مسمى)؛ لبحث عدد من الموضوعات من أهمها زيادة رأس المال، وهو ما كانت ترفضه "المهندسين" وتراه تغولا على حصتها في الشركة والبالغة 30%.

وكانت شراكة استثمارية قديمة تجمع بين نقابة المهندسين وشركة يوتن للدهانات في (مصنع المهندس يوتن)، تحولت إلى أزمة كبيرة مع تزايد رغبة الشركة الأجنبية في الاستحواذ على حصة النقابة.

أزمة يوتن

وبحسب ما أعلنته "المهندسين"، بدأت الأزمة حين قررت شركة «يوتن» زيادة رأسمالها دون موافقة ممثل النقابة أو صندوق المعاشات، وهو ما اعتبرته النقابة "إجراءً مخالفًا للقانون" يؤدي لتقليص حصتها في الشركة.

واستغل عدد من معارضي النبراوي من أعضاء المجلس الأعلى (المبعدين) الأزمة، واتهموا النقيب العام بالتفريض في حصة النقابة وإهدار أموال المهندسين من أصحاب المعاشات، وتقدم عدد منهم بلاغات ضد النقيب، قبل أن يتدخل وزير الصناعة ويجتمع بطرفي الأزمة ويتمكن من إنهاء الخلاف مؤقتا؛ ليخرج النبراوي من الأزمة منتصرا ويعلن تقدمه بعدد من البلاغات ضد من سعوا لتشويه سمعته.

وبعد أيام من الأزمة أعلن عن اختيار طارق النبراوي، رئيسا لاتحاد المهندسين العرب في خطوة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ المهندسين المصريين، وهو ما رآه أحد المقربين من النقيب بمثابة خروج أمن للنقيب ومنصب يغنيه عن الترشح مرة أخرى على مقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2026، حيث كان النبراوي قبل أيام يجهز نفسه لخوض انتخابات المهندسين، وبدأ بالفعل جولة في عدد من المحافظات، كان آخرها زيارة إلى محافظة الأقصر، إضافة إلى توقيع عدد من البروتوكولات منها: بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمهندسين السودانيين.

وأكد المصدر، أن خروج النبراوي ربما يكون تم وفق (ترتيبات معينة على حد قوله) جرت خلال أو بعد حل أزمة يوتن مباشرة ساهم فيها إلى حد كبير اختياره رئيسا لاتحاد المهندسين العرب (ما ضمن له الخروج من نقابة المهندسين بطريقة مثالية ومن الباب العالي)، نافيا أن يكون قد تم إجبار النبراوي على التخلي عن فكرة الترشح مرة ثانية على مقعد النقيب، مشددا: (لم يتم إجباره على شيء لكن ربما يوجد نوع من التفهمات لتهدئة المناخ العام داخل النقابة بعد سنوات من الصدام غير المفيد لمصلحة المهنة والعاملين بها).

