قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النبراوي يستقبل نقيب الأطباء البيطريين ووفدًا من قيادات النقابة

لقاء نقيب المهندسين ونقيب الأطباء البيطريين
لقاء نقيب المهندسين ونقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، بمكتبه في النقابة العامة، الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، على رأس وفد من قيادات نقابة الأطباء البيطريين، ضم الدكتور محمود حمدي- أمين صندوق النقابة، والدكتور ناجي سلام- مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة.

خلال اللقاء، قدّم وفد نقابة الأطباء البيطريين التهنئة للمهندس طارق النبراوي لفوزه برئاسة اتحاد المهندسين العرب، مؤكدين أن تولي نقيب المهندسين المصريين هذا المنصب يمثل إضافة مهمة للقوة الناعمة للدولة المصرية في محيطها العربي.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين نقابتي المهندسين والأطباء البيطريين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابتين.

واقش الجانبان عددًا من القضايا النقابية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف تعديل قوانين النقابات المهنية  وضرورة التحسين المستمر للخدمات التي تقدمها النقابات المهنية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل مختلف أوجه التعاون والأنشطة المتبادلة، بما يحقق مكاسب مباشرة لأعضاء النقابتين.

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي ترحيب نقابة المهندسين بالتعاون والتكامل مع جميع النقابات المهنية في مصر، بما يخدم الصالح العام لجمهور المهنيين المصريين، الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون مهني.

المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر رئيس اتحاد المهندسين العرب النقيب العام للأطباء البيطريين اتحاد المهن الطبية الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين نقابة المهندسين الدكتور مجدي حسن طارق النبراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

احمد يحيي

أحمد يحيى لصدى البلد: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول المالي يقودون رؤيتنا لمستقبل الخدمات الرقمية

وزير السياحة والآثار

شركات السياحة: لقاء وزيري السياحة والحج يعزز نجاح موسم الحج والعمرة

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد