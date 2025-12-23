النبراوي يستقبل نقيب الأطباء البيطريين ووفدًا من قيادات النقابة

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، بمكتبه في النقابة العامة، الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، على رأس وفد من قيادات نقابة الأطباء البيطريين، ضم الدكتور محمود حمدي- أمين صندوق النقابة، والدكتور ناجي سلام- مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة.

خلال اللقاء، قدّم وفد نقابة الأطباء البيطريين التهنئة للمهندس طارق النبراوي لفوزه برئاسة اتحاد المهندسين العرب، مؤكدين أن تولي نقيب المهندسين المصريين هذا المنصب يمثل إضافة مهمة للقوة الناعمة للدولة المصرية في محيطها العربي.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين نقابتي المهندسين والأطباء البيطريين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابتين.

واقش الجانبان عددًا من القضايا النقابية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف تعديل قوانين النقابات المهنية وضرورة التحسين المستمر للخدمات التي تقدمها النقابات المهنية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل مختلف أوجه التعاون والأنشطة المتبادلة، بما يحقق مكاسب مباشرة لأعضاء النقابتين.

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي ترحيب نقابة المهندسين بالتعاون والتكامل مع جميع النقابات المهنية في مصر، بما يخدم الصالح العام لجمهور المهنيين المصريين، الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون مهني.