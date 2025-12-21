قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
أخبار البلد

الأطباء تهنئ طارق النبراوي لاختياره رئيسا لاتحاد المهندسين العرب

تهنئة نقابة الأطباء لنقيب المهندسين
تهنئة نقابة الأطباء لنقيب المهندسين
الديب أبوعلي

هنأت النقابة العامة للأطباء، برئاسة د. أسامة عبد الحي، المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، بمناسبة اختياره رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، خلال الجلسة التي عقدها الاتحاد بالقاهرة وشهدت إعادة تشكيل هيئة المكتب.

واختير المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل المهني العربي المشترك، في إنجاز عربي جديد يُضاف إلى سجل المهندسين المصريين.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن تولي المهندس طارق النبراوي هذا المنصب العربي الرفيع يُعبر عن ثقة الأشقاء العرب في الدور المحوري الذي تقوم به مصر ونقاباتها المهنية في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز أطر التعاون والتكامل بين النقابات والاتحادات العربية.

وأعربت النقابة العامة للأطباء عن تمنياتها الصادقة للمهندس طارق النبراوي بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدة ثقتها في قدرته على الإسهام الفاعل في تطوير العمل الهندسي العربي، وتعزيز التنسيق بين النقابات المهنية بما يخدم قضايا التنمية، ويعزز دور التخصصات المهنية في خدمة المجتمعات العربية.

النقابة العامة للأطباء أسامة عبد الحي المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر اتحاد المهندسين العرب نقابة المهندسين نقابة الأطباء المهندسين المصرية نقيب المهندسين نقيب الأطباء

