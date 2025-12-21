الأطباء تهنئ طارق النبراوي لاختياره رئيسا لاتحاد المهندسين العرب

هنأت النقابة العامة للأطباء، برئاسة د. أسامة عبد الحي، المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، بمناسبة اختياره رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، خلال الجلسة التي عقدها الاتحاد بالقاهرة وشهدت إعادة تشكيل هيئة المكتب.

واختير المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل المهني العربي المشترك، في إنجاز عربي جديد يُضاف إلى سجل المهندسين المصريين.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن تولي المهندس طارق النبراوي هذا المنصب العربي الرفيع يُعبر عن ثقة الأشقاء العرب في الدور المحوري الذي تقوم به مصر ونقاباتها المهنية في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز أطر التعاون والتكامل بين النقابات والاتحادات العربية.

وأعربت النقابة العامة للأطباء عن تمنياتها الصادقة للمهندس طارق النبراوي بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدة ثقتها في قدرته على الإسهام الفاعل في تطوير العمل الهندسي العربي، وتعزيز التنسيق بين النقابات المهنية بما يخدم قضايا التنمية، ويعزز دور التخصصات المهنية في خدمة المجتمعات العربية.