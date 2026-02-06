قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملفات التعاون المشتركة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعاً مع  تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة  الإنمائي (UNDP) بحضور عدد من ممثلي البرنامج بالقاهرة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشترك بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان ، كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بما تم تحقيقه فيما يخص تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالمحافظات المستهدفة ومن بينها تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر و مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم و المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف و المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان والتي يتم تمويلها بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 480 مليون جنيه.

كما تطرق الإجتماع كذلك إلي بعض الموضوعات المقترح تنفيذها بين الجانبين وخطة العمل المستقبلية في المحافظات وبصفة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بما يساهم في توفير فرص عمل وتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة علي تعزيز مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظات بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، تنفيذاً للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة.

ومن جانبها أثنت  تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية ، مشيرة إلي ترحيب البرنامج بالتعاون مع الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظات ودعم تنفيذ رؤية وبرامج الوزارة في العديد من الملفات الخدمية في إطار دورها المحوري الذى تقوم به علي أرض المحافظات المصرية و بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي لصالح المجتمعات.

التنمية المحلية منال عوض برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

