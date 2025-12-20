اختير المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل المهني العربي المشترك، في إنجاز عربي جديد يُضاف إلى سجل المهندسين المصريين.

وشهدت جلسة الاتحاد المنعقدة اليوم بمقره بالقاهرة تشكيل هيئة مكتب المجلس في دورته الجديدة، والتي ضمّت كوكبة من رموز العمل الهندسي العربي، برئاسة المهندس طارق النبراوي، وعضوية كل من:

المهندسة رائدة كاظم (البحرين) نائبًا لرئيس الاتحاد،

الأستاذ الدكتور عادل الحديثي (العراق) أمينًا عامًا للاتحاد،

المهندس الاستشاري محمد ناصر (مصر) أمينًا للمال،

المهندس مجدي عبد الله صالح (فلسطين) عضوًا بالمكتب التنفيذي،

والمهندس محمد فرحات المغربي (ليبيا) عضوًا بالمجلس التنفيذي للاتحاد.

ويُعد المهندس طارق النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب، في خطوة تعكس الثقة العربية، وتؤكد الدور المحوري لمصر ونقابة المهندسين في دعم وتطوير العمل الهندسي العربي وتعزيز التكامل بين النقابات المهنية في مختلف الدول العربية.