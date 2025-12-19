قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النبراوي يتفقد موقع إنشاء القطعة الثانية لنادي المهندسين بكوم أمبو بأسوان

طارق النبراوي يتفقد نادي المهندسين بكوم أمبو
طارق النبراوي يتفقد نادي المهندسين بكوم أمبو
الديب أبوعلي

حرص المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر،  بتفقد موقع إنشاء القطعة الثانية لنادي المهندسين بكوم أمبو بمحافظة أسوان، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور  الدكتور  معتز طلبة، أمين صندوق نقابة المهندسين، والمهندس محمد علي محفوظ - رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وكان في استقبالهم الدكتور المهندس محمد عباس، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ومسؤولي نادي المهندسين بأسوان وكوم أمبو.

وخلال الجولة، استمع المهندس طارق النبراوي إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد النبراوي أن النقابة حريصة على استكمال إنشاء أندية المهندسين، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للمهندسين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن نادي المهندسين بكوم أمبو يُعد إضافة مهمة للمهندسين بمحافظة أسوان، ويأتي في إطار خطة تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير الأندية والمنشآت الاجتماعية، بما يخدم احتياجات المهندسين وأسرهم.

وشدد نقيب المهندسين على أن المتابعة الميدانية للمشروعات تمثل نهجًا ثابتًا للنقابة، حرصا على المتابعة وضمان جودة التنفيذ، وأنه لا يدخر جهدًا في دعم كل المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المهندسين وتعزز من دور النقابة الخدمي والاجتماعي.

وفي ختام الزيارة، أعرب مجلس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان عن تقديره لزيارة نقيب المهندسين وحرصه على متابعة مشروعات النقابة بالمحافظة، مؤكدين استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة العامة للانتهاء من المشروع.

نقيب مهندسي مصر المهندس طارق النبراوي نادي المهندسين بكوم أمبو محافظة أسوان نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر نقابة المهندسين الفرعية بأسوان نقيب المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد احتفالية كبرى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

غدًا.. الجامع الأزهر يوزع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

خطيب المسجد النبوي

معيار الكرامة عند الله.. خطيب المسجد النبوي: لا تكتمل إلا بحسن الخلق

خطيب المسجد الحرام

إيمان العبد بالله وخشيته.. خطيب المسجد الحرام: يكون بقدر معرفته بخالقه

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد