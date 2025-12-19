النبراوي يتفقد موقع إنشاء القطعة الثانية لنادي المهندسين بكوم أمبو بأسوان

حرص المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، بتفقد موقع إنشاء القطعة الثانية لنادي المهندسين بكوم أمبو بمحافظة أسوان، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور معتز طلبة، أمين صندوق نقابة المهندسين، والمهندس محمد علي محفوظ - رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وكان في استقبالهم الدكتور المهندس محمد عباس، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ومسؤولي نادي المهندسين بأسوان وكوم أمبو.

وخلال الجولة، استمع المهندس طارق النبراوي إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد النبراوي أن النقابة حريصة على استكمال إنشاء أندية المهندسين، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية للمهندسين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن نادي المهندسين بكوم أمبو يُعد إضافة مهمة للمهندسين بمحافظة أسوان، ويأتي في إطار خطة تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير الأندية والمنشآت الاجتماعية، بما يخدم احتياجات المهندسين وأسرهم.

وشدد نقيب المهندسين على أن المتابعة الميدانية للمشروعات تمثل نهجًا ثابتًا للنقابة، حرصا على المتابعة وضمان جودة التنفيذ، وأنه لا يدخر جهدًا في دعم كل المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المهندسين وتعزز من دور النقابة الخدمي والاجتماعي.

وفي ختام الزيارة، أعرب مجلس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان عن تقديره لزيارة نقيب المهندسين وحرصه على متابعة مشروعات النقابة بالمحافظة، مؤكدين استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة العامة للانتهاء من المشروع.