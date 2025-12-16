نقيب المهندسين يفتتح أعمال تطوير المقر الرئيسي لنقابة الفيوم

افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، يرافقه الدكتور محمد التوني- نائب محافظ الفيوم، والمهندس جمال عبد الواحد- رئيس النقابة الفرعية بالفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة المقر الرئيسي لنقابة المهندسين بالفيوم.

جاء الافتتاح بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس إدارة النقابة الفرعية بالفيوم، وبمشاركة قيادات تنفيذية من وكلاء الوزارات للإدارات والشركات الهندسية، فضلًا عن نخبة من القيادات والرموز الهندسية بمحافظة الفيوم.

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس طارق النبراوي، والدكتور محمد التوني، أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمقر الرئيسي للنقابة، والتي شملت تدعيم العناصر الخرسانية، وتجديد غرف الدور الثاني علوي بالكامل، إلى جانب تجديد شامل للواجهات والأرضيات، وإنشاء قاعات للمعامل مخصصة للتدريب بالدور الثاني علوي، وإعادة التوزيع المعماري للدور الأرضي، وتطوير نظام الصوتيات، وأعمال الكهرباء، وأنظمة إنذار الحرائق، فضلًا عن تنفيذ منظومة كاملة للسنترال وضبط شبكة الإنترنت بالكامل، مع تحديث شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية.

كما استمع نقيب المهندسين ونائب المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير بفرعي النقابة بمركزي سنورس وأبشواي، والتي شملها تطوير شامل من أعمال ترميم وتدعيم الخرسانات والتشطيبات اللازمة لها، لتقديم الخدمات النقابية لمهندسي الجمعية العمومية بسنورس وأبشواي.

في كلمته أعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بأعمال التطوير الشامل التي يشهدها فرع النقابة بالفيوم، مؤكدًا أنه يضع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمهندسين في مقدمة الأولويات، انطلاقًا من دور النقابة في خدمة أعضائها. وقال إن تطوير مقار النقابات الفرعية وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة لمهندسيها يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير مناخ يليق بالمهندس المصري في المحافظات.

وفي سياق متصل، وفي إطار افتتاحه لقاعات المعامل المخصصة للتدريب بنقابة الفيوم، شدد النبراوي على أن التدريب والتأهيل المستمر هو أحد أولوياته الأساسية، مؤكدًا أن المهندس المؤهل علميًا ومهنيًا هو القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الهندسة المختلفة، وهو ما يوفره التدريب المستمر.

وأضاف أن النقابة تحرص على إطلاق برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، لرفع كفاءة المهندسين وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.



وأشار النبراوي إلى أن النقابة تعمل على ربط التدريب باحتياجات الواقع العملي، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمهندسين، ويسهم في تعزيز مكانتهم المهنية ودورهم في تنفيذ المشروعات القومية والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية، وبما يتيح لهم فرص عمل جيدة في الخارج أيضًا. مشيرا إلى أن النقابة أطلقت البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات الاحترافية PMP، الذي أوشك على الانتهاء من تدريب 10000 آلاف مهندس. وأضاف كما أطلقنا برنامجا طموحا؛ لتدريب 10000 آلاف مهندس خلال عام 2026 في مجالات الأمن السيبراني والذي يعد من المجالات الواعدة محليا وعالميا.

وفي كلمته، استهل نائب محافظ الفيوم حديثه بتوجيه التهنئة لمجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بالفيوم، ناقلًا إليهم تحية وتهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مؤكدًا أن بناء وتطوير الإنسان يمثل هدفًا استراتيجيًا تحرص عليه الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المهندسين وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في ظل التحديات الراهنة، مع التأكيد على حرص المحافظة على الاستفادة من خبرات مهندسي نقابة الفيوم في مختلف المشروعات، خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن استدامتها.