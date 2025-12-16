قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون
أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام
بعد حادث سيدني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة
بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المهندسين يفتتح أعمال تطوير المقر الرئيسي لنقابة الفيوم

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، يرافقه الدكتور محمد التوني- نائب محافظ الفيوم، والمهندس جمال عبد الواحد- رئيس النقابة الفرعية بالفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة المقر الرئيسي لنقابة المهندسين بالفيوم.

جاء الافتتاح بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس إدارة النقابة الفرعية بالفيوم، وبمشاركة قيادات تنفيذية من وكلاء الوزارات للإدارات والشركات الهندسية، فضلًا عن نخبة من القيادات والرموز الهندسية بمحافظة الفيوم.

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس طارق النبراوي، والدكتور محمد التوني، أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمقر الرئيسي للنقابة، والتي شملت تدعيم العناصر الخرسانية، وتجديد غرف الدور الثاني علوي بالكامل، إلى جانب تجديد شامل للواجهات والأرضيات، وإنشاء قاعات للمعامل مخصصة للتدريب بالدور الثاني علوي، وإعادة التوزيع المعماري للدور الأرضي، وتطوير نظام الصوتيات، وأعمال الكهرباء، وأنظمة إنذار الحرائق، فضلًا عن تنفيذ منظومة كاملة للسنترال وضبط شبكة الإنترنت بالكامل، مع تحديث شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية.

كما استمع نقيب المهندسين ونائب المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير بفرعي النقابة بمركزي سنورس وأبشواي، والتي شملها تطوير شامل من أعمال ترميم وتدعيم الخرسانات والتشطيبات اللازمة لها، لتقديم الخدمات النقابية لمهندسي الجمعية العمومية بسنورس وأبشواي.

في كلمته أعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بأعمال التطوير الشامل التي يشهدها فرع النقابة بالفيوم، مؤكدًا أنه يضع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمهندسين في مقدمة الأولويات، انطلاقًا من دور النقابة في خدمة أعضائها. وقال إن تطوير مقار النقابات الفرعية وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة لمهندسيها يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير مناخ يليق بالمهندس المصري في المحافظات.

وفي سياق متصل، وفي إطار افتتاحه لقاعات المعامل المخصصة للتدريب بنقابة الفيوم، شدد النبراوي على أن التدريب والتأهيل المستمر هو أحد أولوياته الأساسية، مؤكدًا أن المهندس المؤهل علميًا ومهنيًا هو القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الهندسة المختلفة، وهو ما يوفره التدريب المستمر.
وأضاف أن النقابة تحرص على إطلاق برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، لرفع كفاءة المهندسين وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.


وأشار النبراوي إلى أن النقابة تعمل على ربط التدريب باحتياجات الواقع العملي، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمهندسين، ويسهم في تعزيز مكانتهم المهنية ودورهم في تنفيذ المشروعات القومية والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية، وبما يتيح لهم فرص عمل جيدة في الخارج أيضًا. مشيرا إلى أن النقابة أطلقت البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات الاحترافية PMP، الذي أوشك على الانتهاء من تدريب 10000 آلاف مهندس. وأضاف كما أطلقنا برنامجا طموحا؛ لتدريب 10000 آلاف مهندس خلال عام 2026 في مجالات الأمن السيبراني والذي يعد من المجالات الواعدة محليا وعالميا.

وفي كلمته، استهل نائب محافظ الفيوم حديثه بتوجيه التهنئة لمجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بالفيوم، ناقلًا إليهم تحية وتهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مؤكدًا أن بناء وتطوير الإنسان يمثل هدفًا استراتيجيًا تحرص عليه الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المهندسين وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في ظل التحديات الراهنة، مع التأكيد على حرص المحافظة على الاستفادة من خبرات مهندسي نقابة الفيوم في مختلف المشروعات، خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن استدامتها.

المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر محافظ الفيوم الفيوم نقابة المهندسين بالفيوم نقيب المهندسين نقابة المهندسين طارق النبراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

ترشيحاتنا

نيجيريا

مينا ماهر يثير الجدل بشأن التشكيل الأساسي أمام نيجيريا

الإيطالي جيانلويجي دوناروما

دوناروما يفوز بجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى 2025

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يصطدم بـ فلامنجو في نهائي إنتركونتيننتال 2025

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد