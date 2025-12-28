الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على بودكاست «بعد الغياب»، الذي تقدّمه الإعلامية يارا أحمد، في حلقة اتسمت بالصراحة والجرأة والعمق الإنساني، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت عن تجارب الفقد والألم النفسي، وعلاقتها بأسرتها، ومواقفها من الوسط الفني، والدين، والحياة، دون تجميل أو مواربة.

استعادت منة فضالي واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها، وهي فقدان جدتها التي قامت بدور الأم في طفولتها، مؤكدة أنها كانت كل شيء بالنسبة لها، ومصدر الأمان والدفء والدعم.

