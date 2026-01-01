قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

تحذير من تناوله بكثرة.. طريقة صنع الزبادي في المنزل بدلا من شرائه

خالد يوسف

يعتبر الزبادي جزءًا أساسيًا في كل منزل، وتختلف أنواع الزبادي المتاحة في السوق، منها الزبادي البلدي الذي تكون صلاحيته قصيرة "3 أيام”، والزبادي المبستر "صلاحيته أسبوع"، والزبادي ذو الصلاحية الممتدة لستة أشهر.
 

العناصر الغذائية للزبادي

تختلف العناصر الغذائية للزبادي حسب نوع الحليب، وأهمها:
البروتينات: كازين ومصل اللبن.
الدهون: تختلف حسب نوع الحليب المستخدم.
الكربوهيدرات: اللاكتوز (سكر الحليب).


الفيتامينات: فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، ب12، وغيرها.
المعادن: الكالسيوم، الفوسفور، الزنك، والمغنيسيوم. 
إضافات شائعة في الزبادي التجاري:
مُحلّيات: سكر، عسل، أو بدائل سكر.
منكهات: مستخلصات الفاكهة أو الفانيليا.
مثبتات ومكثفات: البكتين، الجيلاتين، النشا لزيادة السماكة.

المكونات الأساسية للزبادي

الحليب: المصدر الرئيسي، يمكن أن يكون كامل الدسم، قليل الدسم، أو خالي الدسم.
المستنبتات البكتيرية: هي البادئ (Starter) الذي يحوّل الحليب إلى زبادي، مثل بكتيريا حمض اللاكتيك.

طريقة صنع الزبادي في المنزل

المكونات
 

- 1 لتر حليب كامل الدسم.

- علبة زبادي صغيرة (أو 2-3 ملاعق كبيرة) كـ "بادئ".

- (اختياري) ملعقة كبيرة حليب بودرة لزيادة الكثافة.

الخطوات

- غلي الحليب: اغلي الحليب جيداً في القدر مع التقليب لمنع تكون القشرة، ثم ارفعه عن النار.

- تبريد الحليب: اتركه ليبرد حتى يصبح دافئاً (حوالي 40-45 درجة مئوية). إذا كان ساخناً جداً، سيقتل البكتيريا؛ إذا كان بارداً جداً، لن يعمل التخمير.

- تحضير البادئ: في وعاء منفصل، اخلط علبة الزبادي (والحليب البودرة إن وجد) مع مغرفة أو اثنتين من الحليب الدافئ واضربها جيداً بالخلاط حتى تصبح ناعمة بدون تكتلات.

- خلط المكونات: أضف خليط البادئ إلى باقي الحليب الدافئ واخلط بلطف ليتجانس الخليط.

- التعبئة: صب الخليط في الأكواب الزجاجية أو الطواجن.


التخمير

- ضع الأكواب في صينية عميقة وضع حولها ماء ساخن (للحفاظ على الدفء).

- غطِ الأكواب بإحكام.

- سخّن الفرن على أقل درجة حرارة (مثل 100 مئوية) لمدة 10 دقائق ثم أطفئه، أو سخنه ودعه يبرد قليلاً كما في إحدى الوصفات.

- ضع الصينية في الفرن المطفأ واتركها مغلقة لمدة 6-12 ساعة (أو حتى يتماسك). يمكن التحقق بعد 4 ساعات.

- التبريد: أخرج الصينية من الفرن، انقل الأكواب إلى الثلاجة لمدة 3-4 ساعات على الأقل حتى تبرد وتتماسك تماماً قبل التقديم.

فوائد الزبادي

يعد الزبادي الذي يحبه الكثير من الناس مصدرًا صحيًا للبروتين، خاصةً وأن تكسير السكر الموجود فيه جزئيًا بواسطة البكتيريا التي يحتوي عليها، يجعل من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكنهم استهلاكه دون الإصابة بانتفاخ أو تشنجات أو إسهال، وهو ما يجعله وجبة أساسية أيضًا على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بما يعادل ثلاثة أكواب من منتجات الألبان يوميًا، بما في ذلك الزبادي والجبن الكريمي والحليب قليل الدسم، لمن تزيد أعمارهم عن تسع سنوات، وفي حالة التزام الأشخاص بالحدود الموصى بها، فإن الزبادي سيساعد في الحفاظ على صحتهم. 
 

أضرار تناول الزبادي

هناك حالات يكون خلالها الزبادي مضرا، ويجب تجنبها في شهر رمضان، خاصةً وأن الزبادي يكون وجبة أساسية على مائدة السحور.

الإفراط في تناول الزبادي

تناول علبتين أو ثلاث علب من الزبادي يوميًا يمكن أن يضيف حوالي 500 سعرة حرارية، وما يعادل نحو 100 جرام من السكر إلى النظام الغذائي اليومي، وهذا يمكن أن يسبب زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. 

الحليب غير المبستر

كانت هناك حالات تفشي لالتهاب المعدة والأمعاء في أوقات سابقة بسبب استخدام الحليب غير المبستر في الزبادي، لذا يجب التأكد من ذلك الأمر. 

حساسية الألبان

قد لا يتمكن من يعانون من حساسية الحليب من هضم سكريات الحليب الموجودة في الزبادي، ما يجعلهم يعانون من الانتفاخ والتشنجات وقد تصل إلى الطفح الجلدي.

تحذير من تناوله بكثرة صنع الزبادي في المنزل فوائد الزبادي أضرار تناول الزبادي المكونات الأساسية للزبادي

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

جامعة طنطا

جامعة طنطا تحقق طفرة في الاستجابة للشكاوى الحكومية

نقل المصابين للمستشفى

جامعة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 530 شخصا بقرية منشأة الدهب

النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ

صحة الشيوخ تناقش مقترح زينب فهيم لتوفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى فاقوس

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

