تحذير من تناوله بكثرة.. طريقة صنع الزبادي في المنزل بدلا من شرائه

يعتبر الزبادي جزءًا أساسيًا في كل منزل، وتختلف أنواع الزبادي المتاحة في السوق، منها الزبادي البلدي الذي تكون صلاحيته قصيرة "3 أيام”، والزبادي المبستر "صلاحيته أسبوع"، والزبادي ذو الصلاحية الممتدة لستة أشهر.



العناصر الغذائية للزبادي

تختلف العناصر الغذائية للزبادي حسب نوع الحليب، وأهمها:

البروتينات: كازين ومصل اللبن.

الدهون: تختلف حسب نوع الحليب المستخدم.

الكربوهيدرات: اللاكتوز (سكر الحليب).



الفيتامينات: فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، ب12، وغيرها.

المعادن: الكالسيوم، الفوسفور، الزنك، والمغنيسيوم.

إضافات شائعة في الزبادي التجاري:

مُحلّيات: سكر، عسل، أو بدائل سكر.

منكهات: مستخلصات الفاكهة أو الفانيليا.

مثبتات ومكثفات: البكتين، الجيلاتين، النشا لزيادة السماكة.

المكونات الأساسية للزبادي

الحليب: المصدر الرئيسي، يمكن أن يكون كامل الدسم، قليل الدسم، أو خالي الدسم.

المستنبتات البكتيرية: هي البادئ (Starter) الذي يحوّل الحليب إلى زبادي، مثل بكتيريا حمض اللاكتيك.

طريقة صنع الزبادي في المنزل

المكونات



- 1 لتر حليب كامل الدسم.

- علبة زبادي صغيرة (أو 2-3 ملاعق كبيرة) كـ "بادئ".

- (اختياري) ملعقة كبيرة حليب بودرة لزيادة الكثافة.

الخطوات

- غلي الحليب: اغلي الحليب جيداً في القدر مع التقليب لمنع تكون القشرة، ثم ارفعه عن النار.

- تبريد الحليب: اتركه ليبرد حتى يصبح دافئاً (حوالي 40-45 درجة مئوية). إذا كان ساخناً جداً، سيقتل البكتيريا؛ إذا كان بارداً جداً، لن يعمل التخمير.

- تحضير البادئ: في وعاء منفصل، اخلط علبة الزبادي (والحليب البودرة إن وجد) مع مغرفة أو اثنتين من الحليب الدافئ واضربها جيداً بالخلاط حتى تصبح ناعمة بدون تكتلات.

- خلط المكونات: أضف خليط البادئ إلى باقي الحليب الدافئ واخلط بلطف ليتجانس الخليط.

- التعبئة: صب الخليط في الأكواب الزجاجية أو الطواجن.



التخمير

- ضع الأكواب في صينية عميقة وضع حولها ماء ساخن (للحفاظ على الدفء).

- غطِ الأكواب بإحكام.

- سخّن الفرن على أقل درجة حرارة (مثل 100 مئوية) لمدة 10 دقائق ثم أطفئه، أو سخنه ودعه يبرد قليلاً كما في إحدى الوصفات.

- ضع الصينية في الفرن المطفأ واتركها مغلقة لمدة 6-12 ساعة (أو حتى يتماسك). يمكن التحقق بعد 4 ساعات.

- التبريد: أخرج الصينية من الفرن، انقل الأكواب إلى الثلاجة لمدة 3-4 ساعات على الأقل حتى تبرد وتتماسك تماماً قبل التقديم.

فوائد الزبادي

يعد الزبادي الذي يحبه الكثير من الناس مصدرًا صحيًا للبروتين، خاصةً وأن تكسير السكر الموجود فيه جزئيًا بواسطة البكتيريا التي يحتوي عليها، يجعل من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكنهم استهلاكه دون الإصابة بانتفاخ أو تشنجات أو إسهال، وهو ما يجعله وجبة أساسية أيضًا على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بما يعادل ثلاثة أكواب من منتجات الألبان يوميًا، بما في ذلك الزبادي والجبن الكريمي والحليب قليل الدسم، لمن تزيد أعمارهم عن تسع سنوات، وفي حالة التزام الأشخاص بالحدود الموصى بها، فإن الزبادي سيساعد في الحفاظ على صحتهم.



أضرار تناول الزبادي

هناك حالات يكون خلالها الزبادي مضرا، ويجب تجنبها في شهر رمضان، خاصةً وأن الزبادي يكون وجبة أساسية على مائدة السحور.



الإفراط في تناول الزبادي

تناول علبتين أو ثلاث علب من الزبادي يوميًا يمكن أن يضيف حوالي 500 سعرة حرارية، وما يعادل نحو 100 جرام من السكر إلى النظام الغذائي اليومي، وهذا يمكن أن يسبب زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



الحليب غير المبستر

كانت هناك حالات تفشي لالتهاب المعدة والأمعاء في أوقات سابقة بسبب استخدام الحليب غير المبستر في الزبادي، لذا يجب التأكد من ذلك الأمر.



حساسية الألبان

قد لا يتمكن من يعانون من حساسية الحليب من هضم سكريات الحليب الموجودة في الزبادي، ما يجعلهم يعانون من الانتفاخ والتشنجات وقد تصل إلى الطفح الجلدي.