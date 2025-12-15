مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل الزبادي بالرمان

يعتبر الرمان بالزبادي وجبة صحية ولذيذة تجمع بين طعم الرمان الحلو والحامض مع قوام الزبادي الكريمي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للإفطار أو التحلية الخفيفة للأطفال والكبار على حد سواء.

إليك طريقة تحضير الرمان بالزبادي خطوة بخطوة:

المكونات:

كوب زبادي طبيعي

نصف كوب حبّات رمان جاهزة للأكل

ملعقة صغيرة عسل أو سكر (اختياري)

رشة مكسرات مثل الفستق أو الجوز (اختياري)

خطوات التحضير:

ضع كوب الزبادي في وعاء متوسط الحجم.

أضف العسل أو السكر وحرك جيدًا حتى يذوب ويصبح الزبادي متجانسًا.

أضف حبّات الرمان فوق الزبادي.

لتزيين الوصفة، رش المكسرات المجروشة على الوجه حسب الرغبة.

قدم الوصفة مباشرة أو ضعها في الثلاجة لمدة 10–15 دقيقة لتكون باردة ومنعشة.

نصيحة إضافية: يمكنك إضافة رشة قرفة أو ملعقة صغيرة شوفان لجعل الوصفة أكثر صحة ومغذية، خاصة للأطفال.