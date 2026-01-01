أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

تزداد الأجواء برودة في شهر يناير، وتبحث الأمهات عن أكلات شتوية للتدفئة للكبار والصغار ، وحان وقت عمل البليلة في المنزل وهي صحية ومفيدة وغنية بالعديد من العناصر الغذائية، كما أنها تساعد على التدفئة فوراً ومناسبة للإفطار والعشاء .

نقدم لك طريقة عمل البليلة في البيت ، ومقادير بليلة القمح المظبوطة وأسرار عمل البليلة مثل المحلات ..

طريقة عمل البليلة

ما هي طريقة عمل بليلة القمح؟

المكونات

كوب من القمح المسلوق.

4 ملاعق سكرأو حسب الرغبة.

3 كوب من اللبن.

فانيليا.

جوزهند وزبيب.

2 ملعقة بودرة ايس كريم فانيليا.

طريقة سلق القمح

ينقع القمح ساعتين في الماء.

ثم يغسل القمح و يوضع في إناء على نار به مقدار من لتر الماء.

ثم انتظري لحين غليان القمح حتي ينضج وتطفأ النار ويغطي ويترك ساعتين.

زيادة حجم حبات القمح.

طريقة تحضير البليلة

في البداية قومي بغسل القمح بشكل جيد.

ثم ضعي القمح على اللبن والسكر وبودرة الآيس كريم.

ثم ضعيها على النار حتي غليان اللبن.

ثم ضعي الفانيليا و المكسرات واغلقي النار.

وتقدم ساخنة.

طريقة عمل بليلة القمح

طريقة عمل البليلة زي المحلات

مكونات البليلة

2 كوب قمح

كيلو حليب

سكر حسب الرغبة

كيس فانيليا

ملعقة نشا

ملعقتين كريم شانتيه

طريقة عمل البليلة خطوة بخطوة

أولاً اغسلي قمح البليلة جيداً وانقعيها في وعاء به اء ليلة كاملة

في اليوم الثاني اشطفي البليلة جيدا عدة مرات

ضعي البليلة في وعاء مع كمية مناسبة من الماء وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتشرب الماء ويتضاعف حجم قمح البليلة

بعد الانتهاء من سلق البليلة اسكبي عليها كيلو من الحليب ونصف كوب من السكر، ويمكنك إضافة المزيد حسب رغبتك في القوام

في كوب خارجي ضيفي نصف كوب حليب مع النشا وبودرة الكريم شانتيه وقلبي المكونات على البارد ثم اسكبي هذا الخليط على البليلة

استمري بالتقليب حتى تشعري بثقل القوام وبعدها ضيفي الفانيليا واطفئي النار

تقدم ساخنة ويمكن اضافة المكسرات او الزبيب جوز الهند على الوجه .