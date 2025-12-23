قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
نفس جودة المحلات.. طريقة عمل القشطة المنزلية لكافة الحلويات

تشهد الوصفات المنزلية الصحية اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة، ويأتي تحضير القشطة في المنزل كأحد البدائل العملية التي تجمع بين الجودة والقيمة الغذائية العالية، سواء للاستخدام اليومي أو في إعداد الحلويات الشرقية والغربية في المنزل.

القشطة المنزلية

مقادير القشطة المنزلية

تعتمد الوصفة لتحضير القشطة على مكونات بسيطة، تشمل 2 كوب حليب خالي الدسم، وربع كوب نشا ذرة، وملعقة صغيرة من ماء الورد، ونصف كوب زبادي يوناني خالي الدسم، وهي مكونات تساهم في الحصول على قوام كريمي مع تقليل الدهون.

طريقة التحضير

يتم وضع الحليب البارد في إناء متوسط، ثم يضاف نشا الذرة مع التقليب الجيد باستخدام مضرب يدوي حتى يذوب تماما دون تكتلات، لضمان نعومة القوام. بعد ذلك يرفع الإناء على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لمنع الالتصاق.

ومع بداية الغليان يصبح الخليط أكثر سماكة ويأخذ قواما كريميا مشابها للمهلبية الكثيفة.

عند الوصول إلى القوام المطلوب، يرفع الإناء من على النار، ويضاف ماء الورد ثم الزبادي اليوناني مع التقليب السريع حتى يمتزج تماما.

تصب القشطة في وعاء مناسب ويغطى سطحها بغلاف بلاستيكي ملامس لها، ثم تترك لتبرد قبل إدخالها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

يفضل كثيرون اعداد القشطة المنزلية المستخدمة في الحلويات العربية، لما تتميز به من طعم غني وقوام مناسب للحشو.

مكونات القشطة المنزلية

تشمل المكونات كيلو حليب، وكريمة سائلة عند استخدام حليب غير كامل الدسم، و2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

تتكون من 500 مل حليب، وملعقة كبيرة سميد، وملعقة كبيرة نشا، و3 ملاعق كبيرة سكر، وملعقة كبيرة فانيليا بودرة تعادل ظرف 10 جرام.

طريقة التحضير للقشطة المنزلية

يبدأ التحضير بتسخين الحليب مع الكريمة في إناء على النار، وقبل الوصول إلى الغليان يضاف الخل الأبيض ويترك الخليط حتى ينفصل، ثم تصفى القريشة باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة شاش حتى التخلص من السوائل تماما.

في إناء آخر، يخلط الحليب مع السميد والنشا والسكر ويقلب على النار حتى يغلي ويثخن قوامه، ثم تضاف الفانيليا ويرفع من على النار.

بعد أن يبرد الخليط قليلا، يضاف إلى قريشة الحليب ويقلب جيدا، ثم يغطى بغلاف بلاستيكي ملامس للسطح ويدخل الثلاجة حتى يبرد تماما.

وبذلك تصبح القشطة جاهزة للاستخدام في حشو القطايف، وحلاوة الجبن، وغيرها من الحلويات العربية، باعتبارها خيارا اقتصاديا وصحيا يناسب مختلف الاستخدامات المنزلية.

