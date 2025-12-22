قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

يدفيك في الشتاء.. طريقة عمل حمص الشام في المنزل خطوة بخطوة
محمد غالي

يعد الحمص من أبرز البقوليات في المطبخ وخاصة في فصل الشتاء، ويمثل عنصرا غذائيا أساسيا في العديد من الوصفات مثل الحمص بالطحينة، الكشري، السلطات، الشوربات، ومشروب الشتاء التقليدي  حمص الشام . 
 

حمص الشام

طريقة تحضير حمص الشام

ومع الانتشار العالمي للأنظمة الغذائية النباتية، أصبح الحمص يحظى باهتمام أكبر بفضل محتواه المرتفع من البروتين النباتي والألياف، مما يجعله غذاء مثاليا للطاقة ودعم صحة الجهاز الهضمي.

يساعد تناول الحمص بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، إضافة إلى دوره في دعم التحكم بمستويات السكر في الدم نتيجة انخفاض مؤشره الجلايسيمي، كما يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يجعله مناسبا لخسارة الوزن والتحكم في الشهية.

المكونات لتحضير حمص الشام علي الطريقة العربية

1/2 كيلو حمص
بصلة صغيرة
2 فص ثوم مهروس
حبتان بندورة
ملح حسب الرغبة
1/2 ملعقة سكر
كمون، بابريكا
ملعقة شطة اختيارية

طريقة تحضير حمص الشام

غسل الحمص ونقعه في ماء مغلي طوال الليل مع تجديد الماء كل ساعتين.
سلق الحمص في ماء مغلي مع الملح ونصف ملعقة سكر حتى تمام النضج.
وضع البصل والثوم والطماطم في الخلاط وخلطهم جيدا، ثم إضافتهم إلى الحمص.
إضافة الكمون والبابريكا والشطة حسب الرغبة.

طريقة تحضير مشروب حمص الشام

لتحضير مشروب حمص الشام والاستمتاع بمذاقه الغني والمميز، يلزمك المكونات التالية:

المكونات

1 كوب حمص منقوع في الماء لمدة 8 ساعات
2 لتر ماء
1 ملعقة صغيرة ملح
2 حبة طماطم
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
فصوص ثوم مفرومة
فلفل حار حسب الرغبة

حمص الشام

طريقة التحضير

1. في وعاء على النار، ضعي الحمص المنقوع مع الطماطم المقطعة والمصفاة، ثم أضيفي الماء.
2. اتركي المزيج على نار متوسطة حتى يغلي، ثم خففي النار.
3. اتركيه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الحمص ويصبح طريا.
4. بعد النضج، أضيفي الملح والكمون والثوم المفروم، واتركيه على النار لمدة 5-10 دقائق حتى تتداخل النكهات جيدا.
5. أطفئي النار وقدمي حمص الشام في أكواب، مع شرائح الليمون، الشطة، والكمون حسب الرغبة.

يمكن تقديمه دافئا في الشتاء ليكون مشروبا مغذيا وشهيا، كما يمكن إضافة لمسة من الزيت الحار أو الأعشاب لتعزيز الطعم.

أهم فوائد الحمص

مصدر غني بالبروتين النباتي: يدعم بناء العضلات، ويعد خيارا مثاليا للرياضيين.
غني بالألياف: يحسن حركة الأمعاء ويقلل مشاكل الانتفاخ والإمساك، ويدعم صحة الجهاز الهضمي.
تنظيم مستويات السكر في الدم: بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض والكربوهيدرات المعقدة.
دعم صحة القلب: يساهم في خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات، ما يقلل خطر أمراض القلب.
تعزيز الشعور بالشبع: مفيد للرجيم ويساعد على التحكم في الشهية لفترات طويلة.
غني بالمعادن الأساسية: مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك الضرورية للطاقة وصحة العظام والمناعة.
تحسين المزاج ووظائف الدماغ: بفضل احتوائه على فيتامينات مجموعة B والأحماض الأمينية.

المزيد

