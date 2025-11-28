قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروب الشتا والسهرات العائلية .. إزاي تعمل حمص الشام بالتتبيلة الأصلية

آية التيجي

حمص الشام من أكثر المشروبات الشتوية شعبية في مصر، لما يقدمه من دفء ونكهة مميزة تجمع بين الحمص والبهارات والليمون. 

كشفت الشيف نونا عن طريقتها الخاصة في إعداد حمص الشام بطريقة سهلة وغنية بالطعم، تجعله من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بجودة أفضل من الجاهز.

المكونات الأساسية لوصفة حمص الشام:

حمص منقوع ليلة كاملة

بصل، ثوم

طماطم مبشورة

كمون، بابريكا، شطة

ملح، فلفل أسود

عصير ليمون

ماء للسلق أو مرق لتعزيز النكهة

خطوات تحضير حمص الشام:

ـ نقع وغلي الحمص: تبدأ الوصفة بغسل الحمص جيدًا بعد نقعه طوال الليل، ثم يُسلق مع البصل والثوم والكمون حتى يبدأ بالغليان، مع إزالة الريم من السطح.

ـ إضافة النكهات: بعد بدء التسوية، تُضاف الطماطم المبشورة والبابريكا ورشة الفلفل الأسود، ويُترك الحمص على نار هادئة حتى يصبح طريًّا تمامًا.

ـ التتبيل النهائي: عند اكتمال النضج، يُضاف الملح في المرحلة الأخيرة لضمان سرعة التسوية، ثم يُضاف عصير الليمون وضبط مستوى الشطة حسب الرغبة.

ـ يُقدم حمص الشام ساخنًا في أكواب، مع إضافة لمسة الشيف نونا الخاصة:

رشة كمون

شطة زيت أو بودرة

عصير ليمون طازج

رشة بابريكا

نصائح الشيف نونا لنجاح الوصفة

ـ النقع طوال الليل ضروري للحصول على حمص طري وسهل الطهي.

ـ الملح يُضاف بعد النضج لتجنب تأخير التسوية.

ـ استخدام المرق بدل الماء يمنح نكهة أغنى.

ـ يمكن إضافة شطة أثناء الطبخ أو تقديمها منفصلة للتحكم في الحدة.

