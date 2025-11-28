فيك حاجة لله.. آية عبد الرحمن تشيد بمتسابق دولة التلاوة عبد الله عبد الموجود

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "دولة التلاوة" موقفًا مؤثرًا؛ حين وجّهت الإعلامية آية عبد الرحمن كلمات خاصة للمتسابق عبد الله عبد الموجود السيد، قائلة: “فيك حاجة لله.. وربنا يجبر خاطرك دايمًا”، ليرد المتسابق: "إن شاء الله"، وسط تفاعل كبير من لجنة التحكيم والجمهور.

دولة التلاوة.. برنامج لاستكشاف جيل جديد من المقرئين

يواصل برنامج دولة التلاوة رحلته في اكتشاف المواهب الجديدة في التجويد والترتيل، حيث يُعرض عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف موهبة تتنافس في دولة التلاوة

استقبل البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، في تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز العلماء والقراء في العالم الإسلامي:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني



لجنة تحكيم تضم أعلام التلاوة والعلم الشرعي

يشارك في حلقات البرنامج عدد من كبار العلماء ونجوم التلاوة، من بينهم:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية،

فضيلة الدكتور علي جمعة،

القارئ الشيخ أحمد نعينع،

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي،

الشيخ جابر البغدادي،

بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف،

والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.



جوائز ضخمة ومسار مهني مشرف للفائزين

يرصد البرنامج إجمالي جوائز بقيمة 3.5 مليون جنيه، يحصل أصحاب المركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما يحظى الفائزان بفرصة تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتهما، وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم.

ويُشرفان كذلك بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.



تصفيات دقيقة وانطلاقة قوية لـ 32 متسابقًا

شهدت المراحل التمهيدية مشاركة واسعة، وتم خلالها إجراء اختبارات متخصصة انتهت باختيار أفضل 32 متسابقًا للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.



رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدّم البرنامج الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد "دولة التلاوة" منصة لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، ودعم المواهب الصاعدة، وتعزيز مكانة مصر التاريخية كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.