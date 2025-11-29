محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح

أكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المدينة تشهد هذا العام طفرة سياحية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ أصبحت من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم.

وقال خلال لقائه في برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد إن النجاحات السياحية الحالية جاءت نتيجة التخطيط الدقيق ضمن رؤية مصر 2030، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة والهيئات الأمنية، لضمان الأمن والأمان للزوار والمواطنين على حد سواء.

وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن المدينة تستضيف هذا الموسم مجموعة كبيرة من الفعاليات العالمية، مثل حفلات "زمنة" و"بوني إم" في سوهو سكوير، مما يعكس حجم الجذب السياحي الكبير الذي تشهده المنطقة.

واختتم: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى به في استقطاب السياح، ونعمل جميعًا على أن نكون عند حسن ظن القيادة والشعب.