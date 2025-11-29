سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 29-11-2025 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتاً علي مستوي البنوك العاملة في مصر منذ آخر تداول سجلته العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي.غ

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أخر تداول داخل البنك المركزي المصري نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في البنوك الأخري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه لللبيع في بنوك " المصرف المتحد، قطر الوطني QNB، العربي الإفرقي الدولي،العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، قناة السويس، سايب،ميد بنك، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، مصر، نكست، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.