محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 29-11-2025 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتاً علي مستوي البنوك العاملة في مصر منذ آخر تداول سجلته العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي.غ

الجنيه امام الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أخر تداول داخل البنك المركزي المصري نحو  47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

الدولار

سعر الدولار في البنوك الأخري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار 

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه لللبيع في بنوك " المصرف المتحد، قطر الوطني QNB، العربي الإفرقي الدولي،العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، قناة السويس، سايب،ميد بنك، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، مصر، نكست، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

