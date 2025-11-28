قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مصر استقرارا مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025 داخل السوق الرسمية ودون أي تغيير.

الدولار يستقر اليوم

مع اخر تداول سعر الدولار في البنوك مساء أمس الخميس وحتي تعطل العمل بها على مدار اليوم؛ شهد سعر العملة الأجنبية استقرارا بمختلف البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار

لماذا استقر الدولار؟

وفقًا لآخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه مساء الخميس ثبت سعر الصرف الأجنبي بعد تعطل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري مساء أمس العمل في البنوك نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية بها والمقررة كل جمعة وسبت أسبوعيًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه  للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سعر الدولار في مصر

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، القاهرة، HSB، قناة السويس، التنمية الصناعية، ميد بنك، سايب، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر دولار 

بلغ سعر أعلى دولار مقابل الجنيه نحو 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

