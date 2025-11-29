مشكلة برمجيات طائرات إيرباص تؤثر على رحلات الطيران حول العالم

أعلنت وزارة النقل البريطانية أن تأثير أزمة إيرباص المرتبطة بطائرات A320 محدود.

ويُشار إلى أن بريطانيا تواجه إلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب مشكلة في برمجيات طائرات إيرباص من طراز A320.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية توقعت أن لا تؤثّر أزمة إيرباص على عملياتها .

ومن جانبه ؛ صرح طيران نيوزيلندا أن هناك اضطراب في عدد من رحلات طائرات إيرباص A320-NEO ، ومن المتوقع إلغاء بعض رحلات طائرات إيرباص.





ونقلت وكالة "رويترز" أن شركات طيران عالمية أعلنت تأثرا محتملا لرحلاتها جراء أمر شركة إيرباص بإجراء إصلاحات فورية تتعلق بالبرمجيات لـ6000 طائرة من طراز A320.

كما قالت الخطوط الجوية السعودية: نتابع التحديثات الواردة بشأن أزمة إيرباص ونقييم أي تأثير محتمل على جداول الرحلات.