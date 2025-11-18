مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص" كمزود معتمد لخدمات صيانة هياكل الطائرات

على هامش فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2025، شهد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع اتفاقية أصبحت بموجبها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية معتمدة من قِبل شركة أيرباص (AIRBUS) كمزود لتقديم خدمات الصيانة الدورية لهياكل الطائرات، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالاعتمادات الدولية.

ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً رفيع المستوى يضع الشركة في مصاف الشركاء الرئيسيين لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لمشغلي طائرات أيرباص.

وقع الاتفاقية المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التتفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وعن شركة أيرباص جابريل سيميلاس رئيس أيرباص لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لعملية تدقيق شاملة وناجحة أجرتها شركة أيرباص في مارس 2025، شملت منشأت ومرافق الشركة الحديثة في مطار القاهرة الدولي، وقد جرى التدقيق ضمن إطار اتفاقية عمل انبثقت عن اتفاق وُقع بين الطرفين خلال معرض دبي للطيران 2023.

و أكد التقييم التزام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمعايير الفنيه لشركة أيرباص فيما يتعلق بالجودة والسلامة وكفاءة التشغيل في مجال الصيانة الدورية لهياكل الطائرات، ويُعد هذا الاعتماد سارياً لمدة ثلاث سنوات، ما يؤكد مكانة الشركة كمزود خدمات صيانة موثوق وعالي الجودة في منظومة الطيران العالمية.

في هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، قائلاً: "يمثل هذا الاعتماد انعكاساً كبيرا للرؤية الاستراتيجية لمصر للطيران نحو التميز في الصيانة والتزامها بتطوير البنية التحتية للطيران في أفريقيا".

وأضاف "أن هذه الشراكة الاستراتيجية بالتعاون مع إيرباص تعزز بشكل كبير من موقعنا التنافسي وتُسلط الضوء على اهتمام الشركة بالالتزام بأعلى المعايير الدولية لتوفير الدعم الفنى للأسطول المتنامي لطائرات أيرباص في المنطقة."

كما عبر المهندس إبراهيم فتحي، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عن سعادته، قائلاً: "إن الحصول على اعتماد من أيرباص لتقديم خدمات الصيانة الدورية لهياكل الطائرات هو إنجاز نفخر به جميعاً في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إنه يؤكد نجاح استثماراتنا في تطوير الجودة والتكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، كما نتطلع إلى الاستفادة من هذا الاعتماد لتعميق شراكتنا مع أيرباص وخدمة قاعدة أوسع من العملاء، مما يساهم في رفع مستويات السلامة والجودة لخدمات صيانة طائرات أيرباص في القارة الأفريقية."

من جانبه صرح جابرييل سيميلاس، رئيس أيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط: "نحن فخورون بانضمام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى شبكة أيرباص كمركز خدمة معتمد لخدمات صيانة هياكل الطائرات في أفريقيا، كما تعزز هذه الشراكة البنية التحتية لمقدمي خدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في القارة، مما يضمن خدمة أسرع وأكثر كفاءة لعملائنا من شركات الطيران بأعلى المعايير، كما إنها تمثل خطوة رئيسية في توطين خبرات الصيانة وتفعيل النمو المستدام للطيران الحديث في أفريقيا"

ويغطي الاعتماد خدمات الصيانة الدورية لهياكل الطائرات، ويشكل خطوة محورية في تلبية الطلب الإقليمي المتزايد على حلول صيانة متقدمة وعالية الجودة للطائرات التجارية من طراز أيرباص.