بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
أخبار البلد

مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص" كمزود معتمد لخدمات صيانة هياكل الطائرات

مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص"
مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص"
نورهان خفاجي

على هامش فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2025، شهد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع اتفاقية أصبحت بموجبها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية معتمدة من قِبل شركة أيرباص (AIRBUS) كمزود لتقديم خدمات الصيانة الدورية لهياكل الطائرات، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالاعتمادات الدولية. 

ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً رفيع المستوى يضع الشركة في مصاف الشركاء الرئيسيين لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لمشغلي طائرات أيرباص.

وقع الاتفاقية المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التتفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وعن شركة أيرباص جابريل سيميلاس رئيس أيرباص لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لعملية تدقيق شاملة وناجحة أجرتها شركة أيرباص في مارس 2025، شملت منشأت ومرافق الشركة الحديثة في مطار القاهرة الدولي، وقد جرى التدقيق ضمن إطار اتفاقية عمل انبثقت عن اتفاق وُقع بين الطرفين خلال معرض دبي للطيران 2023.

و أكد التقييم التزام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمعايير الفنيه لشركة أيرباص فيما يتعلق بالجودة والسلامة وكفاءة التشغيل في مجال الصيانة الدورية لهياكل الطائرات، ويُعد هذا الاعتماد سارياً لمدة ثلاث سنوات، ما يؤكد مكانة الشركة كمزود خدمات صيانة موثوق وعالي الجودة في منظومة الطيران العالمية.

في هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، قائلاً: "يمثل هذا الاعتماد انعكاساً  كبيرا للرؤية الاستراتيجية لمصر للطيران نحو التميز في الصيانة والتزامها بتطوير البنية التحتية للطيران في أفريقيا".

وأضاف "أن هذه الشراكة الاستراتيجية بالتعاون مع إيرباص تعزز بشكل كبير من موقعنا التنافسي وتُسلط الضوء على اهتمام  الشركة بالالتزام بأعلى المعايير الدولية لتوفير الدعم الفنى للأسطول المتنامي لطائرات أيرباص في المنطقة."

كما عبر المهندس إبراهيم فتحي، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عن سعادته، قائلاً: "إن الحصول على اعتماد من أيرباص لتقديم خدمات الصيانة الدورية لهياكل الطائرات هو إنجاز نفخر به جميعاً في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إنه يؤكد نجاح استثماراتنا في تطوير الجودة والتكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، كما نتطلع إلى الاستفادة من هذا الاعتماد لتعميق شراكتنا مع أيرباص وخدمة قاعدة أوسع من العملاء، مما يساهم في رفع مستويات السلامة والجودة لخدمات صيانة طائرات أيرباص في القارة الأفريقية."

من جانبه صرح جابرييل سيميلاس، رئيس أيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط: "نحن فخورون بانضمام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى شبكة أيرباص كمركز خدمة معتمد لخدمات صيانة هياكل الطائرات في أفريقيا، كما تعزز هذه الشراكة البنية التحتية لمقدمي خدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في القارة، مما يضمن خدمة أسرع وأكثر كفاءة لعملائنا من شركات الطيران بأعلى المعايير، كما إنها تمثل خطوة رئيسية في توطين خبرات الصيانة وتفعيل النمو المستدام للطيران الحديث في أفريقيا"

ويغطي الاعتماد خدمات الصيانة الدورية لهياكل الطائرات، ويشكل خطوة محورية في تلبية الطلب الإقليمي المتزايد على حلول صيانة متقدمة وعالية الجودة للطائرات التجارية من طراز أيرباص.

معرض دبي الدولي للطيران مصر للطيران

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

فجر السعيد تكشف عن حاجتها لـ3 عمليات إضافية بعد خضوعها لعملية جراحية

فجر السعيد تكشف عن حاجتها لـ3 عمليات إضافية بعد خضوعها لعملية جراحية

تامر حسني و مصطفى قمر

بعد خضوعه لعملية جراحية ..مصطفى قمر يدعو لتامر حسنى بالشفاء

عمر خيرت

الموسيقار الكبير عمر خيرت يخرج من العناية المركزة

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد