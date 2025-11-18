قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل 7 فلسطينيين من مخيم الجلزون وبيت لحم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

طيران الخليج توقع اتفاقية مع بوينج لشراء طائرات 787 دريملاينر

طيران الخليج
طيران الخليج
محمد على

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، توقيع الاتفاقية النهائية لشراء طائرات بوينج 787 دريملاينر، وفق ما ذكرت صحيفة “البلاد” البحرينية.
 

توقيع الاتفاقية النهائية لشراء طائرات بوينج 787 دريملاينر

جرى توقيع الاتفاقية النهائية لشراء طائرات بوينج 787 دريملاينر التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو الماضي خلال الزيارة الرسمية للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025.

وصرّح خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج: "يشكل توقيع الاتفاقية النهائية خطوة متقدمة ضمن جهود طيران الخليج لتطوير أسطولها على المدى الطويل، فمن خلال تأكيد طلب طائرات بوينج 787 دريملاينر نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى زيادة السعة التشغيلية وتعزيز قدراتنا على خطوط الطيران بعيدة المدى وتقديم تجربة سفر أكثر تطوراً واستدامة لمسافرينا، كما يعكس هذا الاتفاق امتداد العلاقة الوثيقة بين طيران الخليج وشركة بوينج التي أسهمت في دعم مسيرة نمو الناقلة على مدى عقود من الزمن".

من جانبها، أكدت ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية أن شركة طيران الخليج تخطو خطوات مميزة نحو توسيع حضورها في العالم.

وقالت: "يشرّفنا اختيار الشركة للطائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر كركيزة أساسية لأسطولها الحالي والمستقبلي، إذ تنسجم الكفاءة التشغيلية العالية لهذه الطائرات وما توفره من راحة استثنائية للمسافرين مع التزام طيران الخليج بتحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي".

كما تجدر الإشارة إلى مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في واشنطن بين طيران الخليج وشركة بوينج لاستكشاف فرص تطوير وتوطين قدرات عمليات الصيانة (MRO) في مملكة البحرين، باعتبارها جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران ودعم تنمية الكفاءات الوطنية وجذب الاستثمارات التقنية ذات القيمة المضافة.

أسطول طيران الخليج

وستعزز طائرة بوينج 787 دريملاينر، عبر هذه الاتفاقية، من دورها المحوري في أسطول طيران الخليج لما تتمتع به من تقنيات متقدمة ومستوى متميز من الراحة في المقصورة، كما سيسهم تأكيد هذه الطلبية في دعم خطط طيران الخليج لتحديث أسطولها ومواصلة التقدم نحو تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الاستدامة البيئية، تأكيداً على التزام طيران الخليج بالنمو المستدام وتعزيز الربط الجوي للمملكة ودعم التطور المستمر لقطاع الطيران في مملكة البحرين.
 

