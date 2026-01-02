قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حصل خير.. تصالح نوال الزغبي والمطرب الشامي بعد شهر من الخلاف

سعيد فراج

أعادت الفنانة نوال الزغبي، مشاركة حديث المطرب الشامي، عنها من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع X -تويتر سابقًا- لتعلن بذلك قبول التصالح بينهما. 

وعلقت نوال الزغبي، على حديث المطرب الشامي، عنها، قائلة له: «الشامي فنان رائع ومذوق وأغانيه حلوة كتير، كل الحب»، ليعيد الشامي، نشر التغريدة، وكتب: «حصل خير يا ست الكل، بنلتقي قريبًا إن شاء الله يا نجمة». 

‎في شهر نوفمبر 2025، أثار تصريح الفنانة نوال الزغبي بحلقتها الأخيرة في برنامج “المسار” على شاشة LBCI تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علّقت على أعمال عدد من الفنانين الشباب، ومن بينهم الشامي.

قالت نوال الزغبي في تصريحاتها : “الميوزيك حلوة بس ما بفهم لي بيقولو”، ما فتح باباً للجدل بين الجمهور.

‎ليردّ الشامي سريعاً عبر ستوري حسابه الخاص على إنستجرام قائلاً:" النجمة الكبيرة نوال الزغبى يلى كبرنا على صوتها واحترامها ضرورى... حدا يفسر لك أغانيى، مع إنها ما بدها تفسير".

‎وأضاف: «بس أكيد رح تحبيهن كثير. لأنها بتمثل جيلنا والأغنية الحديثة، وملايين كثيرة... ولأنى بتشرّف فيكِ يا نجمة ومنتعلّم منكم».

أغاني المطرب الشامي

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيا جديدا، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

أمّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

