حصل خير.. تصالح نوال الزغبي والمطرب الشامي بعد شهر من الخلاف

أعادت الفنانة نوال الزغبي، مشاركة حديث المطرب الشامي، عنها من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع X -تويتر سابقًا- لتعلن بذلك قبول التصالح بينهما.

وعلقت نوال الزغبي، على حديث المطرب الشامي، عنها، قائلة له: «الشامي فنان رائع ومذوق وأغانيه حلوة كتير، كل الحب»، ليعيد الشامي، نشر التغريدة، وكتب: «حصل خير يا ست الكل، بنلتقي قريبًا إن شاء الله يا نجمة».

نوال الزغبي والمطرب الشامي

‎في شهر نوفمبر 2025، أثار تصريح الفنانة نوال الزغبي بحلقتها الأخيرة في برنامج “المسار” على شاشة LBCI تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علّقت على أعمال عدد من الفنانين الشباب، ومن بينهم الشامي.

قالت نوال الزغبي في تصريحاتها : “الميوزيك حلوة بس ما بفهم لي بيقولو”، ما فتح باباً للجدل بين الجمهور.

‎ليردّ الشامي سريعاً عبر ستوري حسابه الخاص على إنستجرام قائلاً:" النجمة الكبيرة نوال الزغبى يلى كبرنا على صوتها واحترامها ضرورى... حدا يفسر لك أغانيى، مع إنها ما بدها تفسير".

‎وأضاف: «بس أكيد رح تحبيهن كثير. لأنها بتمثل جيلنا والأغنية الحديثة، وملايين كثيرة... ولأنى بتشرّف فيكِ يا نجمة ومنتعلّم منكم».

أغاني المطرب الشامي

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيا جديدا، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

أمّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.