قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوال الزغبي تحتفل بتخرج ابنها جورج

نوال الزغبي
نوال الزغبي
يارا أمين

احتفلت الفنانة نوال الزغبي، بتخرج ابنها جورج، معبرة عن فخرها به.

ونشرت نوال الزغبي صورة لها مع ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “تخرج جورج، فخورة”.

وأحيت الفنانة نوال الزغبي، حفل غنائي ساهر لها في قبرص مساء أمس السبت 14 أغسطس، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وأطلت نوال الزغبي، على جمهورها بفستان أسود طويل ولامع، وقدمت لجمهورها عدد من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

أحدث أغاني نوال الزغبي 

في أغسطس الماضي، طرحت الفنانة نوال الزغبي اليوم أحدث أغانيها بعنوان “إنت مين” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب .

وأغنية إنت مين من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح.

أغاني نوال الزغبي 

وكانت طرحت الفنانة نوال الزغبي أحدث أغانيها “الله كبير” من أحدث ألبوماتها “مشاعر” خلال الساعات الماضية والتى اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات «الله كبير» لـ نوال الزغبي، الآتي: «الله كبير.. بياخد حقي منك، ظلم كتير.. بكرا رح يرجعلك، عيش وحس.. بنشوة انتصارك، واستقوي ع قلب.. كان يحبك، أنا مش قلقانه ع حالي.. ولا زعلانة عالغرام، أنا مصدومة بحدا متلك.. عندو حالة انفصام، رخصت المشاعر.. آه منك يا ساتر، خبرني كيف قادر.. تغمض عيونك وتنام.

نوال الزغبي تطرح أغنية ماضي وفات

وكانت طرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة “ماضي وفات” عبر المنصات الرقمية، وشاركت متابعيها وجمهورها فيديو من الأغنية.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها بـ«انستجرام»، مقطع من كليب الأغنية، و ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية بدلة سوداء عبارة عن تنورة وكب أسود، وأسفلهما بدلة متصلة لونها أسود مصنوعة من قماشة رقيقة. 

نوال الزغبي جورج فيسبوك قبرص إنت مين يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

ندوة مجمع اعلام قنا

ندوة لمجمع إعلام قنا حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة بقرية دندرة

اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها بسوهاج

حملة مكبرة بسوهاج تضبط 270 كيلو لحوم فاسدة و25 كيلو أسماك متعفنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالصور

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد