نوال الزغبي تحتفل بتخرج ابنها جورج

احتفلت الفنانة نوال الزغبي، بتخرج ابنها جورج، معبرة عن فخرها به.

ونشرت نوال الزغبي صورة لها مع ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “تخرج جورج، فخورة”.

وأحيت الفنانة نوال الزغبي، حفل غنائي ساهر لها في قبرص مساء أمس السبت 14 أغسطس، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وأطلت نوال الزغبي، على جمهورها بفستان أسود طويل ولامع، وقدمت لجمهورها عدد من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

أحدث أغاني نوال الزغبي

في أغسطس الماضي، طرحت الفنانة نوال الزغبي اليوم أحدث أغانيها بعنوان “إنت مين” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب .

وأغنية إنت مين من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح.

أغاني نوال الزغبي

وكانت طرحت الفنانة نوال الزغبي أحدث أغانيها “الله كبير” من أحدث ألبوماتها “مشاعر” خلال الساعات الماضية والتى اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات «الله كبير» لـ نوال الزغبي، الآتي: «الله كبير.. بياخد حقي منك، ظلم كتير.. بكرا رح يرجعلك، عيش وحس.. بنشوة انتصارك، واستقوي ع قلب.. كان يحبك، أنا مش قلقانه ع حالي.. ولا زعلانة عالغرام، أنا مصدومة بحدا متلك.. عندو حالة انفصام، رخصت المشاعر.. آه منك يا ساتر، خبرني كيف قادر.. تغمض عيونك وتنام.

نوال الزغبي تطرح أغنية ماضي وفات

وكانت طرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة “ماضي وفات” عبر المنصات الرقمية، وشاركت متابعيها وجمهورها فيديو من الأغنية.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها بـ«انستجرام»، مقطع من كليب الأغنية، و ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية بدلة سوداء عبارة عن تنورة وكب أسود، وأسفلهما بدلة متصلة لونها أسود مصنوعة من قماشة رقيقة.