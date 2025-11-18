قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل 7 فلسطينيين من مخيم الجلزون وبيت لحم
أخبار العالم

مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
محمد على

صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتوقيع تشريع لفرض عقوبات على روسيا طالما احتفظ بسلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن أي من هذه الإجراءات.

فشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا

وصرح ترامب للصحفيين في وقت متأخر من يوم الأحد بأنه "لا يمانع" أن يعمل الجمهوريون على تشريع لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا بسبب فشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقال ترامب إن المشرعين قد يأخذون اقتراحه بإضافة إيران إلى إجراءات العقوبات.

ليندسي جراهام وبرايان فيتزباتريك

قدّم السيناتور ليندسي جراهام والنائب الأمريكي برايان فيتزباتريك، وكلاهما جمهوريان، مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا، بما في ذلك مشتري صادراتها من الطاقة.

وقد تُمهّد تصريحات ترامب يوم الأحد الطريق أمام إقرار التشريع في الكونجرس.

وقد أرجأ قادة مجلسي الشيوخ والنواب طرح التشريع للتصويت، إذ فضّل ترامب فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي في العالم بعد الصين.

عندما سُئل عما إذا كان ترامب مستعدًا الآن لدعم التشريع، قال المسؤول: "سيوقعه. لقد أشار إلى ذلك". 

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض سيصر على صياغة محددة تضمن احتفاظ ترامب بالسيطرة على العقوبات. 

وقال المسؤول: "لطالما كان من المهم للبيت الأبيض والرئيس أن يكون هناك استثناء في حزمة العقوبات بما يضمن للرئيس السلطة النهائية لاتخاذ القرار بشأن العقوبات". 

تابع: "لذا، طالما أن ذلك مُدرج، أعتقد أن الرئيس سيرحب بتوقيع مشروع القانون".

المفاوضات مع روسيا

وقال المسؤول :إن" البيت الأبيض يواصل العمل على المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب. ما زلنا نعمل بالتأكيد على ذلك. لم يكن الأمر محور الأخبار نظرًا لكثرة الانشغالات".

