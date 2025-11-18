مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا

صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتوقيع تشريع لفرض عقوبات على روسيا طالما احتفظ بسلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن أي من هذه الإجراءات.

فشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا

وصرح ترامب للصحفيين في وقت متأخر من يوم الأحد بأنه "لا يمانع" أن يعمل الجمهوريون على تشريع لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا بسبب فشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقال ترامب إن المشرعين قد يأخذون اقتراحه بإضافة إيران إلى إجراءات العقوبات.

ليندسي جراهام وبرايان فيتزباتريك

قدّم السيناتور ليندسي جراهام والنائب الأمريكي برايان فيتزباتريك، وكلاهما جمهوريان، مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا، بما في ذلك مشتري صادراتها من الطاقة.

وقد تُمهّد تصريحات ترامب يوم الأحد الطريق أمام إقرار التشريع في الكونجرس.

وقد أرجأ قادة مجلسي الشيوخ والنواب طرح التشريع للتصويت، إذ فضّل ترامب فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي في العالم بعد الصين.

عندما سُئل عما إذا كان ترامب مستعدًا الآن لدعم التشريع، قال المسؤول: "سيوقعه. لقد أشار إلى ذلك".

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض سيصر على صياغة محددة تضمن احتفاظ ترامب بالسيطرة على العقوبات.

وقال المسؤول: "لطالما كان من المهم للبيت الأبيض والرئيس أن يكون هناك استثناء في حزمة العقوبات بما يضمن للرئيس السلطة النهائية لاتخاذ القرار بشأن العقوبات".

تابع: "لذا، طالما أن ذلك مُدرج، أعتقد أن الرئيس سيرحب بتوقيع مشروع القانون".

المفاوضات مع روسيا

وقال المسؤول :إن" البيت الأبيض يواصل العمل على المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب. ما زلنا نعمل بالتأكيد على ذلك. لم يكن الأمر محور الأخبار نظرًا لكثرة الانشغالات".