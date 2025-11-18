وقوع حادث في خط أنابيب الغاز بمنطقة أومسك الروسية

وقع حادثٌ في قسمٍ تحت الأرض من خط أنابيب غاز في منطقة أومسك الروسية، وفقًا لما صرّح به حاكم المنطقة، فيتالي خوتسينكو، اليوم الثلاثاء.

وأوضح خوتسينكو، عبر تطبيق “تيليجرام” للمراسلة، أن خدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث.

وقال: "لا يوجد خطر على سكان مقاطعة أومسك أو أي مناطق أخرى في منطقتنا".

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة أومسك قوله إن حريقًا اندلع في خط أنابيب غاز قرب قرية روستوفكا أثناء أعمال إصلاح.

وأضاف الجهاز: "تم احتواء الحريق".

لم تقع إصابات. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

تقع أومسك في جنوب غرب سيبيريا، على بُعد حوالي 2200 كيلومتر (1370 ميلاً) شرق موسكو.