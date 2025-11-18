الجيش الروسي يقتل 20 جنديا أوكرانيا بغابة قرب نهر أوسكول في مقاطعة خاركوف

أكد قيادي عسكري روسي أن قوات الجيش الروسي بدأت في تطهير حي زابادنايا-فتوريا في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف من قوات كييف.

وقال العسكري روسي في تصريحات له : تم القضاء على مجموعة مكونة من حوالي 20 جنديا أوكرانيا في غابة قرب نهر أوسكول في مقاطعة خاركوف.

وفي وقت سابق ؛ قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق سبع مناطق روسية ليل الاثنين.

وصرح دينيس بوشيلين، المسؤول الأعلى المدعوم من روسيا في دونيتسك، بأن هجومًا شنته طائرات أوكرانية مُسيّرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 500 ألف شخص في عدة مناطق. وكتب بوشيلين على تيليجرام أن العمل مستمر لاستعادة إمدادات الكهرباء.

كما أعلن حاكم منطقة أوليانوفسك شرق موسكو صد هجوم شنته طائرة أوكرانية مُسيّرة على محطة كهرباء هناك. وكتب أليكسي روسكيخ على تيليجرام أنه لم تقع إصابات.