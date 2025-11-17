روسيا تبحث مع دول الشرق الأوسط إنتاج طائرات الجيل الخامس

كشف رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف عن إجراء محادثات مع دول الشرق الأوسط لتطوير والإنتاج المشترك للمعدات الجوية بما في ذلك طائرات الجيل الخامس، و ذلك بحسب قناة روسيا اليوم.

مفاوضات لإنتاج المعدات الجوية

وقال شوغاييف: "تجري المفاوضات مع ممثلي دول الشرق الأوسط حول التطوير والإنتاج المشترك للمعدات الجوية، بما فيها طائرات الجيل الخامس وأسلحة جو-جو الحديثة. وتجرى هذه المشاورات بطريقة بناءة، وتهدف إلى تطوير حلول تقنية وتنظيمية مقبولة للطرفين. ويناقش الطرفان حاليا معايير التعاون الممكنة وتوزيع الكفاءات".

وجاء التصريح خلال مشاركة المسؤول الروسي في "معرض دبي للطيران"، الذي انطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة القادم.



وأشار إلى أن هذه المشاريع طويلة الأمد وتتطلب دراسة مفصلة بسبب تعقيدها التقني، مؤكدا على اهتمام دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتجات الدفاعية الروسية، لاسيما المعدات الجوية والمدرعة، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، والأسلحة الخفيفة بمختلف أنواعها.

وتشارك روسيا بقوة في معرض دبي للطيران، وتبلغ مساحة الجناح الروسي في المعرض قرابة 5 آلاف متر مربع، حيث تعرض كبرى الشركات الروسية المتخصصة في مجالات الصناعة الجوية والفضاء والدفاع نحو 900 نموذج، منها 30 قطعة تعرض بالحجم الطبيعي.

