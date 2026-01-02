قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة دور الـ16.. مشوار مصر وبنين في أمم إفريقيا 2025
توقعات الأبراج 2026.. مرحلة مهمة في الحياة المهنية لمواليد هذا البرج
قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب
1.4 مليون مستفيد في 2025.. طفرة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
الغش في الامتحانات.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة واحذروا شواطئ البحر مضطربة
روسيا.. إرتفاع عدد قتـ.لى هجوم خيرسون إلى 27 شخصا
خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا
بين الإجازة والتعويض المالي.. كيف يحمي قانون العمل حقوق العاملين؟
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية
سعر عيار 21 اليوم 2-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 2-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أشهر جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 2-1-2025 على مستوى محلات الصاغة؛ استقرارًا دون تغيير.

أكثر الأعيرة شهرة 

وجاء أكثر  سعر جرام ذهب شهير   وهو من عيار 21 الأكبر تداولًا .

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب

وسجل آخر تحديث لأشهر جرام ذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5800 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء

الذهب مستقر

وأظهر سعر الذهب في السوق اليوم، ثباتًا نسبيًا بدون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

انخفاض الجرام

تراجع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء أمس  على مستوي الأعيرة المختلفة.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر جرام الذهب مقدار 200 جنيه على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب منذ الأسبوع الماضي فقد ارتفعت قيمته 250 جنيه في المتوسط ليعاود مرة أخري التراجع منذ الشهر الماضي.

الذهب يتهاوي

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 800 جنيه في المتوسط على منذ 4 أسابيع سابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5800 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار24 الأكبر قيمة نحو 6628 جنيه للبيع و 6662 جنيه للشراء

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5800 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4971 جنيه للبيع و 4997 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3866 جنيه للبيع و 3886 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للبيع و 46.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولار للبيع و 4311 دولار للشراء

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب في السوق المحلي 

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.

وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.

اسعار الذهب اليوم

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.

وفي هذا السياق، أكد متعاملون في سوق الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد لا تستمر طويلًا، في ظل تأثر الأسعار المحلية بأي تحركات مفاجئة في سعر الأونصة عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة السوق عن قرب قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق، مع اختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى بحسب نوع المشغولات الذهبية.

توقعات  الذهب في 2026

يعود الذهب ليتصدر المشهد كأحد أكثر الملاذات الآمنة جذبًا للمستثمرين؛ بالرغم من تزايد التوترات الجيوسياسية حول العالم،

ومع دخول عام 2026، تتعاظم التوقعات بشأن مستقبل المعدن الأصفر، وسط تحذيرات من قفزات سعرية غير مسبوقة قد تعيد رسم خريطة الاستثمار عالميًا، وهو ما يدفع الخبراء إلى دق ناقوس الخطر للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

 

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن يشهد عام 2026 ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميًا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لضمان سلامة الاستثمار.

وأوضح فرج أن المؤشرات الحالية والتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس نظرة متفائلة تجاه مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي التوقعات العالمية تؤكد دخول المعدن الأصفر في مسار صعودي قوي.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

توروب

توروب يفسد صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ترشيحاتنا

حسام حسن

منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد رباعي الفريق

العوضي

أحمد العوضي: لما تحب تعمل أبيض متجيش مع واحد أسمر

شوبير

شوبير يكشف حقيقة تقدم مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2028

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد