قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامز ليفيل الوحش| أسماء جلال: كنت بلبس الحجاب وأنا صغيرة.. ومش فاكرة أني عملت بلوك لهنا الزاهد

أسماء جلال
أسماء جلال
محمود محسن

حلت الفنانة أسماء جلال  على برنامج “رامز ليفيل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

رامز عن أسماء جلال: العود مصري جامد ومتين والشكل من الفلبين
 

علق رامز جلال خلال تقديمه برنامج رامز ليفل الوحش، على أسماء جلال قائلا “الشكل من الفلبين لكن العود مصري جامد ومتين”.


رامز جلال لأسماء جلال: ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل
 

علق الفنان رامز جلال، على الفنانة أسماء جلال قائلا “ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل واسمعي الكلمتين دول،  مفيش حد قادر يلمك فأنا اللي هعرفك حدودك”.


 

 

ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
 

وجه الفنان رامز جلال سؤال للفنانة أسماء جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش قائلا إنتى عملتي أنفولو ليه  لهنا الزاهد؟".

لترد الفنانة أسماء جلال قائلة مش فاكرة انى عملت كدة.

أسماء جلال لـ رامز جلال: كنت محجبة وأنا صغيرة
 

وجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة أسماء جلال، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، قائلا "لبستي الحجاب كنوع من التمثيل؟" لترد الفنانة أسماء جلال، "لأ مش تمثيل كنت محجبة وأنا صغيرة وخلعت الحجاب".

هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
 

 دخلت الفنانة أسماء جلال في حالة ضحك بعد سقوطها في برنامج رامز ليفل الوحش عبر فضائية ام بي سي مصر.

ليقول البلوجر محمود السيسي: “هو ده وقته يا أسماء” لترد أسماء جلال: “مش وقته ليه هو أنا بقولك هات حضن”.

صراخ أسماء جلال بعد رؤية غوريلا وشلالات المياه ببرنامج رامز ليفيل الوحش

 

دخلت الفنانة أسماء جلال في حالة صراخ بعد رؤيتها غوريلا ووجود شلالات للمياه ببرنامج رامز ليفيل الوحش عبر فضائية ام بي سي مصر.


سباب من أسماء جلال بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش

 

دخلت الفنانة أسماء جلال في حالة سباب بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش، عبر فضائية ام بي سي مصر.


 

وتدور أحداث المقلب حول دخول الضيوف في عدة أماكن ضيقة يتعرضون فيها إلى مواقف صعبة كالرش بالمياه والتعرض للصعق الكهربائي.

وأثار الموسم الجديد من برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالة واسعة من الجدل، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن النجم الأعلى أجرا  مقابل الظهور في حلقة واحدة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن البرنامج الذي يحمل اسم رامز ليفل الوحش ويعرض خلال موسم رمضان، استقطب عددًا من نجوم الفن والرياضة، وسط تكهنات بأرقام مالية وُصفت بأنها “خرافية”.

أسماء جلال برنامج “رامز ليفيل الوحش رامز جلال هنا الزاهد محمود السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

الدكتور مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

إمام مسجد الحسين يكشف أسرار سيف النبي ﷺ «العضب» ومصحف الإمام علي

نجيب ساويرس

ساويرس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 6 آلاف دولار: 70% من استثماراتي في المعدن الأصفر

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس: 4 آلاف جنيه في محفظتي للطوارئ.. وأخشى الحسد على أولادي رغم إيماننا

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد