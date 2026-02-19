رامز ليفيل الوحش| أسماء جلال: كنت بلبس الحجاب وأنا صغيرة.. ومش فاكرة أني عملت بلوك لهنا الزاهد

حلت الفنانة أسماء جلال على برنامج “رامز ليفيل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

رامز عن أسماء جلال: العود مصري جامد ومتين والشكل من الفلبين



علق رامز جلال خلال تقديمه برنامج رامز ليفل الوحش، على أسماء جلال قائلا “الشكل من الفلبين لكن العود مصري جامد ومتين”.



رامز جلال لأسماء جلال: ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل



علق الفنان رامز جلال، على الفنانة أسماء جلال قائلا “ارحمي الشباب اللي شايفين منك الويل واسمعي الكلمتين دول، مفيش حد قادر يلمك فأنا اللي هعرفك حدودك”.





ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»



وجه الفنان رامز جلال سؤال للفنانة أسماء جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش قائلا إنتى عملتي أنفولو ليه لهنا الزاهد؟".

لترد الفنانة أسماء جلال قائلة مش فاكرة انى عملت كدة.

أسماء جلال لـ رامز جلال: كنت محجبة وأنا صغيرة



وجه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة أسماء جلال، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، قائلا "لبستي الحجاب كنوع من التمثيل؟" لترد الفنانة أسماء جلال، "لأ مش تمثيل كنت محجبة وأنا صغيرة وخلعت الحجاب".

هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»



دخلت الفنانة أسماء جلال في حالة ضحك بعد سقوطها في برنامج رامز ليفل الوحش عبر فضائية ام بي سي مصر.

ليقول البلوجر محمود السيسي: “هو ده وقته يا أسماء” لترد أسماء جلال: “مش وقته ليه هو أنا بقولك هات حضن”.

صراخ أسماء جلال بعد رؤية غوريلا وشلالات المياه ببرنامج رامز ليفيل الوحش

دخلت الفنانة أسماء جلال في حالة صراخ بعد رؤيتها غوريلا ووجود شلالات للمياه ببرنامج رامز ليفيل الوحش عبر فضائية ام بي سي مصر.



سباب من أسماء جلال بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش





دخلت الفنانة أسماء جلال في حالة سباب بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش، عبر فضائية ام بي سي مصر.





وتدور أحداث المقلب حول دخول الضيوف في عدة أماكن ضيقة يتعرضون فيها إلى مواقف صعبة كالرش بالمياه والتعرض للصعق الكهربائي.

وأثار الموسم الجديد من برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالة واسعة من الجدل، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن النجم الأعلى أجرا مقابل الظهور في حلقة واحدة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن البرنامج الذي يحمل اسم رامز ليفل الوحش ويعرض خلال موسم رمضان، استقطب عددًا من نجوم الفن والرياضة، وسط تكهنات بأرقام مالية وُصفت بأنها “خرافية”.