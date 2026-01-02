قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة دور الـ16.. مشوار مصر وبنين في أمم إفريقيا 2025
توقعات الأبراج 2026.. مرحلة مهمة في الحياة المهنية لمواليد هذا البرج
قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب
1.4 مليون مستفيد في 2025.. طفرة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
الغش في الامتحانات.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة واحذروا شواطئ البحر مضطربة
روسيا.. إرتفاع عدد قتـ.لى هجوم خيرسون إلى 27 شخصا
خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا
بين الإجازة والتعويض المالي.. كيف يحمي قانون العمل حقوق العاملين؟
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية
سعر عيار 21 اليوم 2-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.. أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


 

بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتخذ قرارًا بعدم تغطية أنشطة مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المحتوى الإعلامي المهني وحماية المجتمع، مشيرا إلى أن هناك “أخذت مثل تلك القرارات وأخرهم فرنسا اللي تحت سن الـ 15 ده ممنوع”.


 

أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر .

الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون أنفسهم وهم الذين دافعوا عن الديمقراطية وتزاحموا على صناديق الانتخاب ورفضوا الخروقات وأشادوا بجدية التعامل معها.

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم على المحافظة الوسطى
أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة، أن اللجنة المصرية اطلقت قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

ياسمين عز للزوجات: قومي الصبح اعملي مشكلة مع جوزك
أثارت الإعلامية ياسمين عز موجة جديدة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة مع بداية السنة الجديدة، والتي جاءت بأسلوبها الساخر المعتاد، وقدمت خلالها مجموعة من النصائح الموجهة للرجال والنساء بشأن العلاقات الزوجية والمظهر، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل الواسع معها.

رئيس الجالية بفرنسا: المصريون حريصون على أداء دورهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات
قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الجالية تتابع بجدية الجولة الحالية من التصويت في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن السفارة المصرية في باريس فتحت أبوابها في الموعد المحدد لاستقبال الناخبين، مع تسجيل عدد مقبول من المشاركين في بداية اليوم.

محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أكدت محافظة القدس، ارتقاء 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال خمس سنوات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


ارتفاع عالمي في أسعار الذهب.. ما السر؟ خبير اقتصادي يجيب
قال الدكتور ممدوح سلامة خبير الاقتصاد العالمي، إنّ الأداء الاستثنائي الذي شهدته أسعار الذهب خلال عام 2025 يعود إلى مجموعة من العوامل الجوهرية التي عززت مكانة المعدن النفيس كأداة رئيسية للحفاظ على القيمة.

الشروف: إسرائيل لن تستطيع نزع سلاح حركة حماس
أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل لو كانت قادرة على نزع سلاح حركة حماس لفعلت ذلك.

احتفالا برأس السنة.. أستاذ آثار: المصري القديم كان يدهن المنزل باللون الأبيض ويخبز الكعك
كشف ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية، طقوس احتفال المصريين القدماء بعيد رأس السنة في مصر القديمة.

مصطفى بكري الأرصاد غزة ياسمين عز الوطنية للإنتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

توروب

توروب يفسد صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ترشيحاتنا

حسام حسن

منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد رباعي الفريق

العوضي

أحمد العوضي: لما تحب تعمل أبيض متجيش مع واحد أسمر

شوبير

شوبير يكشف حقيقة تقدم مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2028

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد