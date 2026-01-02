أخبار التوك شو| بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.. أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتخذ قرارًا بعدم تغطية أنشطة مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المحتوى الإعلامي المهني وحماية المجتمع، مشيرا إلى أن هناك “أخذت مثل تلك القرارات وأخرهم فرنسا اللي تحت سن الـ 15 ده ممنوع”.





أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر .

الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون أنفسهم وهم الذين دافعوا عن الديمقراطية وتزاحموا على صناديق الانتخاب ورفضوا الخروقات وأشادوا بجدية التعامل معها.

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم على المحافظة الوسطى

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة، أن اللجنة المصرية اطلقت قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

ياسمين عز للزوجات: قومي الصبح اعملي مشكلة مع جوزك

أثارت الإعلامية ياسمين عز موجة جديدة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة مع بداية السنة الجديدة، والتي جاءت بأسلوبها الساخر المعتاد، وقدمت خلالها مجموعة من النصائح الموجهة للرجال والنساء بشأن العلاقات الزوجية والمظهر، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل الواسع معها.

رئيس الجالية بفرنسا: المصريون حريصون على أداء دورهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الجالية تتابع بجدية الجولة الحالية من التصويت في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن السفارة المصرية في باريس فتحت أبوابها في الموعد المحدد لاستقبال الناخبين، مع تسجيل عدد مقبول من المشاركين في بداية اليوم.

محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات

أكدت محافظة القدس، ارتقاء 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال خمس سنوات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



ارتفاع عالمي في أسعار الذهب.. ما السر؟ خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور ممدوح سلامة خبير الاقتصاد العالمي، إنّ الأداء الاستثنائي الذي شهدته أسعار الذهب خلال عام 2025 يعود إلى مجموعة من العوامل الجوهرية التي عززت مكانة المعدن النفيس كأداة رئيسية للحفاظ على القيمة.

الشروف: إسرائيل لن تستطيع نزع سلاح حركة حماس

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل لو كانت قادرة على نزع سلاح حركة حماس لفعلت ذلك.

احتفالا برأس السنة.. أستاذ آثار: المصري القديم كان يدهن المنزل باللون الأبيض ويخبز الكعك

كشف ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية، طقوس احتفال المصريين القدماء بعيد رأس السنة في مصر القديمة.