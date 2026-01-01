محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات

أكدت محافظة القدس، ارتقاء 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال خمس سنوات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شّنت منذ مساء أمس/الأربعاء/ وحتّى صباح اليوم/الخميس/، حملة اعتقالات وتحقيقا ميدانيا واسعا طال 50 مواطناً على الأقل من الضّفة بما فيها القدس، غالبيتهم أسرى سابقون، ومنهم أسيرة سابقة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وجنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.