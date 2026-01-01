قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادي الأسير: الاعتقالات بالضفة الغربية والقدس رافقتها اعتداءات على العائلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شّنت منذ مساء أمس/الأربعاء/ وحتّى صباح اليوم/الخميس/، حملة اعتقالات وتحقيقا ميدانيا واسعا طال 50 مواطناً على الأقل من الضّفة بما فيها القدس، غالبيتهم أسرى سابقون، ومنهم أسيرة سابقة.


وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، فقد تركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وجنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.


وأوضح النادي، أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، أبرزها التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، في كافة المحافظات.


 


 

نادي الأسير الفلسطيني الاعتقالات الإسرائيلية الضفة الغربية القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعاً لمنتجات تحلية مياه البحر في دمياط

جائزة التميز الحكومي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

رانيا المشاط

تمكين القطاع الخاص.. إطلاق آلية ضمانات الاستثمار و17 مليار دولار تمويلات ميسرة وخطوط ائتمان من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد