الشروف: إسرائيل لن تستطيع نزع سلاح حركة حماس

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل لو كانت قادرة على نزع سلاح حركة حماس لفعلت ذلك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، مقدمة برنامج "إسرائيل من الداخل"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل نجحت في تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية العسكرية للحركة واستهداف العديد من المنصات العسكرية، إلا أن حركة حماس ليست جيشاً نظامياً بل حركة أيديولوجية تعتمد على شبكة اتصالات أفقية وعمودية متغيرة، وهو ما يجعل القضاء على وجودها العسكري الكامل أمرًا صعبًا.

وتابع، أن نزع سلاح الحركة مرتبط بالحل النهائي للوضع في قطاع غزة، وأن هناك اتفاقًا عربيًا وفلسطينيًا على وجود سلطة واحدة وسلاح واحد بعد الانسحاب الإسرائيلي وإقامة النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي.

وأشار اللواء حابس الشروف إلى أن هناك عدة سيناريوهات لنزع سلاح حماس، من بينها تجميد الوضع الحالي للأسلحة في المخازن أو تسليم الأسلحة الثقيلة ووضعها تحت إشراف بعض الدول العربية، مؤكداً أن الهدف النهائي هو أن يكون السلاح حصريًا للسلطة الشرعية في قطاع غزة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الإعمار الذي أصبح متفقًا عليه دوليًا وعربيًا.