اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق
شهادة ميلاد ابنة أسوان الطفلة بيان محمد .. أول مولودة في 2026 | شاهد
احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب
احتجاجات إيران تتوسع.. أول سقوط عنصر أمني وسط تصاعد الغضب الشعبي
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
انقطاع المياه عن مناطق ببلطيم غداً .. وشركة كفر الشيخ توضح الأسباب
سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم 1-1-2026
ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها خلال تقديم أولى حلقاتها مع بداية العام الجديد، والتي جاءت على طريقتها المعتادة بأسلوب ساخر ومباشر، وتناولت خلالها نصائح موجهة للزوجات.

الزوجة في بداية السنة الجديدة

وقالت ياسمين عز خلال حديثها إن على الزوجة في بداية السنة الجديدة أن “تخفف من الأكل قليلًا”، مستخدمة تعبيرات لافتة أثارت تفاعلاً كبيرًا، كما علّقت بشكل ساخر على المظهر الخارجي، في تصريحات اعتبرها البعض جريئة ومثيرة للانتقادات.

نصائح تتعلق بالمظهر

وواصلت ياسمين عز حديثها بتقديم نصائح تتعلق بالمظهر والتجديد للزوج، داعية الزوجات إلى صبغ الشعر بألوان داكنة، مشيرة إلى “اللون الخرنوبي”، واقترحت اعتماد إطلالة تشبه إطلالة الفنانة نادية الجندي في فيلم الضائعة، مؤكدة أهمية اختيار اللوك المناسب.

 وضع الكحل الثقيل

وفي السياق نفسه، علّقت ياسمين عز على أسلوب المكياج، ناصحة بعدم المبالغة في وضع الكحل الثقيل، مستخدمة تشبيهًا ساخرًا، وهو ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بين مؤيد يرى أن حديثها يأتي في إطار الكوميديا، ومعارض اعتبر التصريحات غير موفقة.

ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز بداية السنة الجديدة تصريحات ياسمين عز

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

الهيئة الدولية لدعم فلسطين

الهيئة الدولية لدعم فلسطين : اللجنة المصرية لعبت دورا مهما في دعم جهود الإغاثة

إيبو نوح

اسمه الحقيقي إيفانز إيشون .. القبض على الغاني إيبو نوح

سوريا - ارشيف

سوريا .. إحباط مخطط لـ داعش قبل تنفيذ هجمات انتحارية خلال احتفالات رأس السنة

بالصور

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

