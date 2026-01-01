ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها خلال تقديم أولى حلقاتها مع بداية العام الجديد، والتي جاءت على طريقتها المعتادة بأسلوب ساخر ومباشر، وتناولت خلالها نصائح موجهة للزوجات.

الزوجة في بداية السنة الجديدة

وقالت ياسمين عز خلال حديثها إن على الزوجة في بداية السنة الجديدة أن “تخفف من الأكل قليلًا”، مستخدمة تعبيرات لافتة أثارت تفاعلاً كبيرًا، كما علّقت بشكل ساخر على المظهر الخارجي، في تصريحات اعتبرها البعض جريئة ومثيرة للانتقادات.

نصائح تتعلق بالمظهر

وواصلت ياسمين عز حديثها بتقديم نصائح تتعلق بالمظهر والتجديد للزوج، داعية الزوجات إلى صبغ الشعر بألوان داكنة، مشيرة إلى “اللون الخرنوبي”، واقترحت اعتماد إطلالة تشبه إطلالة الفنانة نادية الجندي في فيلم الضائعة، مؤكدة أهمية اختيار اللوك المناسب.

وضع الكحل الثقيل

وفي السياق نفسه، علّقت ياسمين عز على أسلوب المكياج، ناصحة بعدم المبالغة في وضع الكحل الثقيل، مستخدمة تشبيهًا ساخرًا، وهو ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بين مؤيد يرى أن حديثها يأتي في إطار الكوميديا، ومعارض اعتبر التصريحات غير موفقة.