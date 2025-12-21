ياسمين عز للاعبي منتخب مصر: ربنا يحرسكم من الإصابات ويبعد عنكم الإنذارات

قالت الإعلامية ياسمين عز، إنه يجب علينا أن ننسى كل الشائعات بخصوص منتخب الفراعنة، قائلة "أوضة اللبس بتاعتنا قوية وجامدة جدا وأنا شوفتها بنفسي من مصادرنا حاجة أخر شياكة".

وأضافت ياسمين عز، في برنامجها على قناة "ام بي سي مصر": خدوا مني ومتراجعوش ورايا الأسطورة مو صلاح هيثبت لسلوت وليفربول وللعالم كله إنه أفضل لاعب في العالم.

وتابعت: أي حد بيهاجم العميد حسام حسن بسبب عصبيته، أحب أقوله دي مش عصبية دي حماس وحب لبلده عشان يفرح 120 مليون مصري، وكلنا ورا العميد لغاية ما يجبلنا الكاس.

ودعت ياسمين عز للاعبين قائلة "ربنا يحرسكم من الإصابات ويحرسكم من العين والخناقات ويبعد عنكم الكارت الأحمر والإنذارات، والنبي خدوا بالكم من التغطية العكسية واهتموا بالكرة الجماعية وقدام الجول نخلص بسرعة.